Lehtikuva/Emmi Korhonen

Sarjajärjestelmän muutos toi uusia jännitteitä Veikkausliigaan.

Tällä kertaa Palloliitolla kävi tuuri. Veikkausliigan täksi kaudeksi uudistunut sarjajärjestelmä ylempine ja alempine loppusarjoineen pärisytti partoja taannoin ympäri maan, eikä vastaanotto etenkään futisfanien keskuudessa ollut järin suopea. Tällä kaudella sarjan tasaisuus pelasi kuitenkin liiton pussiin: kun paikoista ylempään loppusarjaan taisteltiin vielä viimeiselläkin runkosarjakierroksella, myhäiltiin pääkonttorilla epäilemättä tyytyväisinä. Aikaisemmassa sarjajärjestelmässä elokuinen FC Lahden ja IFK Mariehamnin välinen matsi ei välttämättä olisi nostattanut kiimaa kuin korkeintaan joukkueiden omissa kannattajissa, mutta nyt, kun juuri tuossa ottelussa ratkaistiin viimeinen ylemmän loppusarjan eli ”mestaruussarjan” paikka, alkoi peli yhtäkkiä kiinnostaa puolueettomia seuraajiakin.

Veikkausliiga jää nyt hetkeksi tauolle maajoukkuepelien vuoksi. Ottelut jatkuvat sunnuntaina 15.9. niin, että runkosarjan kuusi parasta pelaavat keskenään yksinkertaisen sarjan, samoin kuusi heikointa. Runkosarjassa saavutetut pisteet seuraavat mukana myös jatkopeleihin. Ylemmässä loppusarjassa ratkaistaan mitalit, mutta europelipaikkojen jako on monimutkaisempaa. Mestari saa tietenkin paikan Mestarien liigan karsinnoissa, hopealle sijoittunut joukkue pääsee kokeilemaan onneaan Eurooppa-liigan karsintojen puolella. Viimeinen Eurooppa-liigan karsintapaikka jaetaan mestaruussarjan huonoimmin sijoittuneiden ja alemman ”haastajasarjan” parhaiden keskinäisessä turnauksessa.

Jos Klubi jää mitalisijojen ulkopuolelle, se on ensimmäinen kerta sitten vuoden 2008.

Ennen kauden alkua asiantuntijapiirien ennakot olivat lähes hellyttävän yksimielisiä ja ennalta-arvattavia, ja niiden sävyä itsekin omassa ennakossani kanavoin väittäessäni mestaruuden ratkeavan HJK:n ja Hongan välisissä ”metroderbyissä”. Jälkikäteen on helppo todeta, että onneksi olin väärässä: sarja on ollut tällä kaudella paitsi erittäin tasainen, myös todella mielenkiintoinen ja yllätyksellinen. Ylemmän loppusarjan käynnistyessä kolmen kärkijoukkueen, Interin, KuPSin ja Ilveksen, piste-erot ovat niin mitättömät, ettei mitaleita ole todellakaan vielä jaettu. Todennäköistä kuitenkin on, että podiumille sarjan jälkeen päätyvät juuri nämä kolme poppoota, ero seuraaviin on jo sen verran suuri. Kiinnostava yksityiskohta on myös se, että jos Klubi jää mitalisijojen ulkopuolelle, se on ensimmäinen kerta sitten vuoden 2008 – jolloin kultaa pokkasi muuten Inter.

Europeleissä tyylikkäästi esiintyneet kuopiolaiset ovat pelanneet viime viikot kuin hurmiossa kaataen sekä Ilveksen että Interin. Tamperelaisten kone on hiukan yskinyt, mutta toisaalta valmentajavelho Jarkko Wiss tunnetaan kyvystään saada joukkueensa venymään tarpeen tullen. Interin vahva hyökkäyskolmikko Timo Furuholm – Filip Valencic – Mika Ojala tulee tekemään tuhojaan myös jatkosarjassa, mutta miten on raitapaitojen puolustuksen laita? Runkosarjan keskinäisissä otteluissa Inter ja KuPS pelasivat selvästi Ilvestä vahvemmin, ja on helppo olettaa saman tahdin jatkuvan kauden loppuun asti. Veikkaankin mestarin löytyvän tästä kaksikosta.

Sellainen pieni toive olisi vielä Palloliiton suuntaan, että pitäkää kaikesta saamastanne kritiikistä huolimatta tämä sarjajärjestelmä nyt ainakin pari vuotta ennallaan ja miettikää sitten uusiksi. Jos eivät uudistukset aina kaikkia miellytäkään, kaikkein raskainta on jatkuva vekslaaminen. Se vie huomion siitä tärkeimmästä eli pelistä.

Viikon vakiorivillä on brittien alasarjoja ja miesten EM-karsintoja. Divarikohteet ovat tunnetusti haastavia veikattavia, joten niihin kannattaa käyttää rutosti merkkejä ja säästellä varmat helpommin ennakoitaviin maajoukkuepeleihin. Napakoita varmoja ovat ainakin kohteen 9 Englanti ja kohteen 10 Islanti, jotka ovat aloittaneet karsinnat mainiosti.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 7.9. kello 16.58. Kansan Uutisten Viikkolehti suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1(x), 1(2), 1(x), 1(x), 1, 1(x), 1, 1, 1, 1, 2, 2(x), 1.

VIIKON VÄITE: Maajoukkuefutiksen ystävillä on nyt kissanpäivät. Huuhkajien käynnissä olevien EM-karsintojen lisäksi myös Helmarit avasivat tiistaina omat karsintansa komealla voitolla Albaniasta, ja tänään käynnistyvät myös alle 21-vuotiaiden poikien eli Pikkuhuuhkajien EM-karsinnat matsilla Ukrainaa vastaan.