Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Torstaina käytiin syksyn ensimmäinen kyselytunti.

Asetelmat:

Eduskunta aloitti tällä viikolla syksyn istuntokautensa. Torstaina oli vuorossa ensimmäinen kyselytunti, jolla erityisesti oppositio pääsee höykyttämään hallitusta. Mielenkiintoa nosti ennakkoon se, että vasta syksyn aikana nähdään, miten opposition voimasuhteet asettuvat.

Koska perussuomalaiset on kokoomusta suurempi oppositioryhmä, saa se ensimmäisen kysymyksen. Kokoomukselle tulee toinen, kun taas viiden kansanedustajan kristilliset joutuvat odottamaan viimeisille minuuteille omaa kysymysvuoroaan.

Kysymykset koskettelevat yleensä viikon aikana esiin nousseita kohuja tai uutisia. Niin nytkin, kun Postin johdon palkkiot ja yhtiön työehtokikkailuyritykset nousivat esiin.

Ensimmäinen kysymys:

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho avasi kysymällä juuri Postin johdon palkkioista ja työntekijöille suunnitelluista palkanalennuksista.

Kysymys ei ollut kovin vaikea. Ensinnäkin tuskin yksikään poliitikko uskaltaa puolustella johtajille maksettuja suuria palkkioita, minkä lisäksi valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd.) on jo ilmoittanut ryhtyvänsä toimiin asiassa. Kaupan päälle nykyisistä palkkiojärjestelyistä päätti edellinen hallitus, jossa istuivat niin perussuomalaiset kuin kokoomus.

Vasemmistoliitolle puolestaan osui hyvä hetki muistuttaa, että puolue oli ainoana vastustamassa, kun Postin työntekijöitä edellisen kerran siirrettiin toisen työehtosopimuksen piiriin. Tämän myös Paatero tunnusti. Tuolloinkin tavoitteena oli leikata työntekijöiden palkkoja.

– […]vasemmistoliitto kyllä vastusti ponnekkaasti sitä siirtotoimenpidettä, mikä tehtiin. Siitä ei ole hyvä mieli, koska se ei ole mitään hyvää Suomeen tuonut, sanoi vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski.

Mutta tätäkään asiaa perussuomalaiset eivät kyenneet käsittelemään ilman maahanmuuttoa.

– […]omistajaohjausministeri Sirpa Paatero on selkeästi linjannut, että Postin johdon palkkioihin tullaan puuttumaan ja koko ohje tulee hallituksen käsittelyyn syksyn aikana. Ehkä näistä syistä perussuomalaiset siirsivät nopeasti keskustelun… maahanmuuttajiin. Ei ole maahanmuuttajien syytä, että Postin työntekijöiden palkat ovat pieniä, tiivisti opetusministeri Li Andersson (vas.) yhteisöpalvelu Facebookissa.

Perussuomalaisten lukkiutuminen maahanmuuttoon ei yllättänyt, mutta kokoomuslaisten vimma haukkua johdon ylisuuria palkkioita tuli pienenä yllätyksenä. Tosin nyt kyse oli valtionyhtiöistä, joihin oikeisto perinteisesti suhtautuu nuivasti. Kokoomuksesta onkin väläytelty Postin viemistä pörssiin. Miten se laskisi johdon palkkioita ja parantaisi työntekijöiden asemaa on hieman epäselvää.

Toinen kysymys:

Koska torstaina vietettiin yrittäjien päivää, oli kokoomukselle hyvä hetki nostaa esiin yrittäjien tilanne. Samalla päästiin käsittelemään myös työllisyyspolitiikkaa.

Tiivistetysti opposition mukaan hallituksen ilmoittamat toimet ovat vääriä, kun taas hallitus luonnollisesti puolusti omia linjauksiaan.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki pääsi kyselytunnin jälkeen letkauttamaan kokoomuslaisille, jotka olivat huolissaan veronkorotuksista. Ensinnäkin hallitus on ilmoittanut, että pieni- ja keskituloisten työn verotus kevenee ensi vuonna. Sen sijaan palkansaajien sosiaalivakuutusmaksu kyllä nousee.

– Oikea huoli! Tosin sitä päätöstä ei ole tehnyt nykyinen eduskunta tai hallitus. Sosiaalivakuutusmaksun nostosta päätti osana kiky-sopimusta edellinen eduskunta. Asian esitteli eduskunnalle…. töttöröö! Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, Arhinmäki huomautti yhteisöpalvelu Facebookissa.

Miten jatko:

Jännittävää on, onnistuvatko perussuomalaiset selviämään yhdestä kyselytunnista ilman mainintaa maahanmuuttajista. Kokoomus on koko kesän opetellut oppositiopolitiikkaa. Linja on selvästi vielä haussa, mutta todennäköisesti se vielä löytyy.

On myös selvää, että hallitus joutuu jatkossa tiukempaan tenttiin. Nyt Postin ja Veikkauksen ympärillä käydyt kohut auttoivat ministereitä.