Lehtikuva/Mayke Toscano

Greenpeace on käynnistänyt kampanjan, jonka tavoitteena on saada kansainväliset pikaruokajätit McDonalds, Burger King ja Kentucky Fried Chicken irtisanoutumaan tuotteista, jotka ovat yhteydessä Amazonin sademetsän tuhoon.

– Brasilian presidentti Jair Bolsonaro voi jatkaa ympäristövihamielistä agendaansa vain niin kauan kuin kansainväliset yritysjätit hankkivat tuotteita, jotka ruokkivat tuhoa ja kiihdyttävät ilmastonmuutosta, sanoo Greenpeacen tiedotteessa Sini Harkki, Greenpeacen maajohtaja Suomessa.

– Pikaruokajätit eivät voi jatkaa entiseen malliin, kun maailman suurinta sademetsää poltetaan karjatalouden tieltä.

Presidentti Bolsonaron kaudella Amazonin tulipalojen määrä on kasvanut 111 prosenttia viime vuodesta. Pikaruokaketjut käyttävät merkittävän osan tuotteista – esimerkiksi naudanlihasta ja eläinrehuksi tuotetusta soijasta – jotka kiihdyttävät metsäkatoa Brasiliassa.

Pikaruokaketjut luovat uutta kysyntää mittavalla lihan markkinoinnilla kehittyvissä maissa.

Lisäksi ne luovat uutta kysyntää mittavalla lihan markkinoinnilla kehittyvissä maissa ja ympäri maailman. McDonald’s, Burger King, KFC ja muut pikaruokaketjut ovat sitoutuneet nollatoleranssiin metsäkadon osalta, mutta epäonnistuvat näiden sitoumusten noudattamisessa.

Monilla toimialoilla reagoitu

Muilla toimialoilla on jo reagoitu Amazonin tilanteeseen. VF Corporation – Timberland-, Noth Face-, ja Vans-vaatemerkkien omistaja – on julistanut jäädyttävänsä nahan hankinnan Brasiliasta, kunnes voidaan varmistaa, että “tuotteissa käytetyt materiaalit eivät aiheuta maan ympäristölle haittaa”.

Lisäksi sijoitusyhtiöt Nordea Asset Management, Storebrand ASA ja KLP eläkerahasto ovat julkistaneet tarkkailevansa ja rajoittavansa sijoituksia Brasiliaan.

– Tämä on kriisi. Ilman Amazonia on mahdotonta suojella ilmastoa. Yritykset eivät voi vain vaieta ja katsoa hävitystä sivusta. Burger Kingin, McDonald’sin ja KFC:n on vastustettava Bolsonaron kaudella lisääntyneitä metsätuhoja, niin alueen alkuperäiskansojen kuin ilmaston puolesta, sanoo Tica Minami, Greenpeace Brasilian kampanjajohtaja.

Amazon on myös yksi kansainvälisen ilmastolakkopäivän 27.9. keskeisistä teemoista. Poliittisiin päätöksiin vaikuttamisen lisäksi Greenpeace haluaa muistuttaa, että jokainen voi vähentämällä liha- ja maitotuotteiden kulutusta vaikuttaa Amazonin, ilmaston ja metsäluonnon monimuotoisuuden puolesta.