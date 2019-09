Lehtikuva/Martti Kainulainen

Kommentti: Uusi vaalikausi lähtee liian hitaasti liikkeelle. Hallitus jää tuleen makaamaan lehdistön ja opposition rumputulessa.

Ylen tänään julkistama elokuun mielipidetiedustelu on karua luettavaa vielä uutuudenhohtavalle hallitukselle. Hallituspuolueista vain SDP nosti hieman kannatustaan, mutta se on pudonnut vasta kolmanneksi suurimmaksi. Kaikki muut hallituspuolueet menettivät kannatustaan.

Mielipidemittauksia johtaa nyt oikeisto-oppositio. Perussuomalaiset jatkaa nousuaan ja on ainoana yli 20 prosentin puolue. Kokoomus on 17,4 prosentillaan puoli prosenttiyksikköä SDP:n edellä.

Karmein tilanne on ensi viikonloppuna puheenjohtajaa vaihtavalla keskustalla. Sen alamäki ei taitu millään. Taas tuli takkiin ja kannatus on enää 11,6 prosenttia.

Myös vihreiden toisinaan vääjäämättömältä näyttävä nousu suureksi puolueeksi yskii. Se menetti vasemmistoliiton tavoin puolisen prosenttiyksikköä kannatuksestaan.

Vasemmistoliittoa kannattaa Ylen mittauksessa 8,1 prosenttia vastaajista. Kun vielä viime vuonna puolueen gallup-kannatus vaihteli 9 prosenttiyksikön molemmin puolin, on se vaalien jälkeen asettunut noin prosenttiyksikön alhaisemmalle tasolle.

Edelleen tunnelmakuvaus



Vaihtelut puoluekannatuksessa perustuvat edelleen tunnelmaan, ei tekoihin. Eduskuntavaalien siirtäminen maaliskuusta huhtikuuhun ei näytä kovin järkevältä, koska uusi hallitus ei ehdi tehdä käytännössä mitään ennen eduskunnan pitkää kesätaukoa ja sen jälkeenkin menee viikkoja ennen kuin lakiesityksiä alkaa tulla eduskuntaan.

Antti Rinteen hallitus on kyllä laittanut liikkeelle vihatun aktiivimallin kumoamisen ja joukon perusturvaetuuksien parannuksia sekä antanut yhden lisäbudjetin. Suuressa julkisuudessa nämä ovat hyttysen surinaa verrattuna siihen politiikan erikoistoimittajien ja opposition tulitukseen, jossa hallituksen tavoitteet ovat hiekalle rakennettuja, täysin epärealistisia.

Hallituksen pitäisi saada aloite käsiinsä ja oikeita näyttöjä siitä, että se tekee minkä lupaa: parantaa suomalaisten hyvinvointia. Siihen on tilaisuus budjettiriihessä, joka järjestetään poikkeuksellisen myöhään, vasta syyskuun puolivälin jälkeen.

Eduskuntaan budjettiesitys annetaan vasta lokakuussa. Se on melkein puoli vuotta eduskuntavaalien jälkeen ja nelisen kuukautta hallituksen muodostamisen jälkeen. Ajan riento on nykyisin niin nopeaa, että meno on aivan liian verkkaista. Se näkyy gallupeissa.

Hallitus tarvitsee budjettiriihestä näyttöjä. Muuten päälle jää tunnelma, että ei tästä mitään tule.