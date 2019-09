Jarno Mela

Ehdolla on kuusi henkilöä. Järjestön liittokokous on Kajaanissa marraskuussa.

Vasemmistonuorten seuraavasta puheenjohtajasta järjestetään ensimmäistä kertaa kaikille jäsenille avoin sähköinen jäsenäänestys. Vasemmistonuorten 30. liittokokous järjestetään Kajaanissa marraskuun alussa. Liittokokous aloitetaan juhlaseminaarilla järjestön 75-vuotisjuhlan kunniaksi.

Ehdokkaaksi jäsenäänestykseen on ilmoittautunut kuusi henkilöä: Emmastiina Hesso (Satakunnan Vasemmistonuoret), Mikko Hietala (Itä-Suomen Vasemmistonuoret), Markus Karjalainen (Kainuun Vasemmistonuoret), Ajak Majok (Etelä-Suomen Vasemmistonuoret), Liban Sheikh (Hämeen Vasemmistonuoret) ja Noora Tapio (Hämeen Vasemmistonuoret).

Jäsenäänestyksessä äänioikeutettuja ovat 1.9.2019 mennessä Vasemmistonuorten jäseniksi liittyneet henkilöt. Äänestyksessä käytetään siirtoäänivaalitapaa.

Piirien liittokokouskoulutusten yhteydessä järjestetään paneelikeskustelut, joissa puheenjohtajaehdokkaat pääsevät esittelemään itsensä ja vastaamaan kysymyksiin. Tänä vuonna on luvassa myös nettiin streamattu paneeli, jota pääsee seuraamaan etänä. Koulutukset järjestetään Oulussa, Kajaanissa, Turussa, Helsingissä ja Tampereella syys- ja lokakuussa.

Jäsenäänestys alkaa 11.10. kello 16:00 ja päättyy 25.10. kello 16:00 asti. Äänestyksen tulos julkaistaan järjestön jäsenille lauantaina 26.10.

Tällaisia ehdokkaat ovat:

Emmastiina Hesso, 26, Satakunnan Vasemmistonuoret



Hesso on toiminut muun muassa Satakunnan Seta ry:n varapuheenjohtajana, Satakunnan Vasemmistonuorten hallituksen jäsenenä ja Porin seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston jäsenenä sekä Pori Pride työryhmän aktiivina.

– Päätin lähteä puheenjohtajaehdokkaaksi puhtaalla seikkailumielellä. Olen aina ollut aktiivinen järjestötoimija, ihmisoikeuksien puolestapuhuja sekä vaan jäärä niissä asioissa jotka ovat lähellä sydäntäni. Tavoitteenani on ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja päätään nostaneen rasismin kitkeminen, jotta tulevaisuuden nuorilla sekä aikuisilla olisi enemmän toivoa arkensa keskellä.

– Äänestä Hessoa – paljon hiusta, vielä enemmän sydäntä!

Mikko Hietala, 26, Itä-Suomen Vasemmistonuoret



Hietala toimii Itä-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtajana, Joensuun seudun Vasemmistonuorten varapuheenjohtajana, Itä-Suomen Vihreän Vasemmiston puheenjohtajana, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan varaedustajana ja linjapaperivaliokunnan jäsenenä. Vammaisasia-aktivisti.

– Kokemukseni erinäisissä vastuutehtävissä on varmasti eduksi puheenjohtajan pestiä ajatellen. Pyrin rakentamaan Vasemmistonuorista entistäkin yhdenvertaisempaa ja esteetöntä järjestöä, jonka toimintaan kaikilla on mahdollisuuksia ja voimavaroja osallistua. Yhdenvertaisuus- ja esteettömyyskysymysten lisäksi haluan luoda kuvan järjestöstä, joka taistelee ihmisten toimeentulon, kohtuuhintaisen asumisen ja yleisen hyvinvoinnin puolesta, ekologisuutta unohtamatta.

Markus Karjalainen, 24, Kainuun Vasemmistonuoret

Hesso on Kajaanin Vasemmistonuorten varapuheenjohtaja ja Kajaanin Vasemmiston sihteeri.

– Haluan Vasemmistonuorten olevan kaikille nuorille, ei harvoille. Vasemmistonuorten täytyy pystyä näyttäytymään vakavasti otettavana nuorisojärjestönä, johon voi ylpeästi sanoa kuuluvansa. Se tekee kestävää ja laaja-alaista politiikkaa. Kainuulaisena nostaisin erityisesti esiin aluepolitiikan: Vasemmistonuoret toimii edelleen koko Suomessa, eikä sitä sovi unohtaa.

Ajak Majok, 21, Etelä-Suomen Vasemmistonuoret



Majok on toiminut lukuisissa kansalaiskollektiiveissa ja järjestöissä sekä muun muassa edustanut Vasemmistonuoria eduskunta- ja eurovaaleissa.

– Minulla on visiota ja intohimoa olla mukana rakentamassa määrätietoista, rohkeaa ja monipuolista 2020-luvun Vasemmistonuoria, ja siksi olen puheenjohtajakisassa mukana. Tavoitteeni on entistä proaktiivisempi järjestö, johon on helppo tulla mukaan, ja josta jokainen nuori voi löytää tavan toimia punanvihreämmän tulevaisuuden puolesta.

Liban Sheikh, 29, Hämeen Vasemmistonuoret



Sheikh toimii työkseen muun muassa rauhanjärjestön asiantuntijana, vaikuttaa Tampereen ylioppilaskunta TREY:n edustajistossa, on Tampereen Vasemmistonuorten hallituksessa sekä mukana muutaman antirasistisen yhdistyksen hallituksessa ja erilaisissa kollektiiveissa.

– Olen aikaansaava, osaava ja toimintani kautta verkostoitunut kansalaisaktiivi, jolla on ymmärrystä sekä visio ja selkeitä ratkaisuehdotuksia Vasemmistonuorten tulevaisuudesta. Olen vähävaraisesta taustasta ja nähnyt syrjäytymisen mekanismit läheltä. Tärkeitä teemoja itselleni ovat kapitalismin ja syrjinnän haastaminen sekä rohkea ilmastopolitiikka ja ruohonjuuritason yhdistäminen vahvemmin rakenteelliseen toimintaan. Toivon myös, että Vasemmistonuoret on jatkossa helpommin saavutettava ja demokraattisempi kaikenlaisille nuorille. Olen valmis pitämään ääntä ja aion rohkeasti tehdä avauksia jatkossakin feministisen, ilmastotietoisen ja antikapitalistisen politiikan puolesta.

– Jäsenet päätätte, teenkö sitä valtakunnallisella tasolla.

Noora Tapio, 23, Hämeen Vasemmistonuoret



Tapio on toiminut muun muassa Hämeen Vasemmistonuorten puheenjohtajana, Tampereen kaupunginvaltuutettuna ja Vasemmistonuorten keskushallituksen jäsenenä.

– Vuosien kokemukseni eri tehtävissä Vasemmistonuorissa ja muualla poliittisella kentällä antaa minulle valmiuksia rakentaa Vasemmistonuorista entistä toimivampaa ja vaikuttavampaa järjestöä, johon on helppo tulla mukaan ja kaikille löytyy tapa toimia. Johdossani järjestö on ekokatastrofia ja kaikkea sortoa vastustavan kamppailun ytimessä.