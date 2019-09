Lehtikuva/Ritva Siltalahti

Progressiivisen ansiotuloveron tuotto on 6 miljardia vuodessa. Tasaveroja maksetaan yli 40 miljardia.

Suomen rikkaat puhuttavat taas. Syynä on tänään julkaistava Hanna Kuuselan ja Anu Kantolan kirja Huipputuloiset, josta Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina. Kirjasta käy ilmi, että vauras yläluokka on hyvin tyytymätön niihin suomalaisiin, jotka eivät menesty elämässään. Huono-osaisuutta ja työttömyyttä pidetään omana syynä.

Aina kun huipputuloisista keskustellaan, muistutetaan heidän olevan myös kovia veronmaksajia. Suurituloisin kymmenen prosenttia maksaa noin 70 prosenttia valtion ansiotuloverosta.

Verotuksen kokonaisuutta katsottaessa tilanne on toinen. STTK:n ekonomisti Antti Koskela muistuttaa, että ansiotulovero on vain pieni osa koko veropotista. Valtion ansiotuloveron kertymä on noin kuusi miljardia, kun kaikki verot ja veronluontoiset maksut yhteensä ovat noin 99 miljardia euroa, Koskela kirjoittaa STTK:n blogissa.

Ansiotulovero on kuutisen prosenttia kaikista Suomessa kerättävistä veroista. Koskelan mukaan hyvätuloisten korostus omasta veronkannostaan on siis liioiteltua.

Keskiluokka kannattelee julkista sektoria



Eniten verotuloja Suomessa tuottavat arvonlisävero ja kuntien tulovero. Kummankin kertymä on yli 20 miljardia euroa. Yhteensä yli 40 miljardia euroa kerätään tasaveroina.

Julkisen sektorin kannatteleminen onkin lähinnä keskiluokan harteilla, Koskela päättelee.

Suurituloisin promille suomalaisista maksaa tuloistaan veroa keskimäärin 34 prosenttia. Sama veroprosentti on noin 5 000 euroa kuussa ansiotuloa tienaavilla. Syy on se, että Suomen rikkaimmat saavat tulonsa tyypillisesti pääomatuloina, joiden verotus on huomattavasti kevyempää kuin vastaavan kokoisten ansiotulojen.

Lisäksi listaamattomien yritysten osingoissa on huomattava verohuojennus.

Lisäksi Koskela muistuttaa kansainvälisen verosuunnittelun, joka ei ole mahdollista tavalliselle palkansaajalle, mutta on yleisempää omistajien keskuudessa.

Kaiken lisäksi varallisuusvero poistettiin vuonna 2006.