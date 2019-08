IPS/Emilio Godoy

Savuttavista liesistä luopuminen säästää rahaa ja ympäristöä.

Reyna Diaz kokkaa papuja, kanaa, possua ja jälkiruokia aurinkokeittimellään, jonka hän on pystyttänyt pihamaalleen.

– Perheeni pitää siitä, miten se kypsentää ruuat. Käytän sitä melkein päivittäin, siitä on ollut minulle suuri apu, Diaz sanoo.

Reyna Diaz asuu lounaismeksikolaisen Oaxacan osavaltion Villa de Zaachilan kunnan ulkolaidoilla, Vicente Guerreron kaupungin köyhässä osassa. Hän elättää itsensä, poikansa ja tyttärensä myymällä atolea, kuumaa meksikolaista perinnejuomaa.

Aurinkokeittimet lieventävät energiaan liittyvää köyhyyttä.

Vicente Guerreron asukkaita yhdistää yksi tekijä, kaikki ovat köyhiä. Heidän talonsa ovat vaatimattomia, paikoitellen vain viemärittömiä peltihökkeleitä päällystämättömien katujen varsilla. Sähköt ja juokseva vesi niissä on.

Kaupunginosan muiden naisten tavoin Diaz tapasi kokata polttopuilla ja nestekaasulla, jota hän nyt käyttää paljon vähemmän.

– Olen säästänyt paljon, hän sanoo.

Energiaan kytkeytyvä köyhyys

Oaxaca lukeutuu kolmen energiaan kytkeytyvältä köyhyydeltään pahimman osavaltion joukkoon, toisin sanoen siellä kotitaloudet joutuvat käyttämään energiaan yli kymmenen prosenttia tuloistaan.

Osavaltion runsaasta neljästä miljoonasta asukkaasta 70 prosenttia elää köyhyydessä ja 27 prosenttia äärimmäisessä köyhyydessä, ja 62 prosentilta puuttuvat peruspalvelut.

Nimenomaan energiaan liittyvää köyhyyttä aurinkokeittimet lieventävät. Ne ovat yksinkertaisia ja halpoja matalan teknologian tuotteita, jotka mahdollistavat ruuan valmistamisen ilman sähköä tai fossiilisia polttoaineita ja esimerkiksi veden kuumennuskäsittelyn juomakelpoiseksi. Lisäksi puunkaadot ja ilmansaasteet vähenevät.

Ainoat varjopuolet ovat, että niitä voi käyttää vain ulkona ja vain aurinkoisina päivinä, ja että ruuanvalmistus aurinkokeittimessä kestää kauan.

Aurinkokeittimistä voimaa

Aurinkoenergian ruuanlaittokäytölle omistautunut kollektiivi Cocina Solar Mexico yhteistyössä yhdysvaltalaisen Solar Household Energy -kansalaisjärjestön (SHE) kanssa kehitteli keittimen prototyypin ja vuonna 2016 SHE lanseerasi pilottiprojektin alkuperäiskansojen yhteisöissä.

Neljän litran keitin, jolla on käyttöikää viidestä kymmeneen vuotta, maksaa noin 22,5 euroa, josta SHE maksaa puolet. Järjestö on toimittanut parisataa aurinkokeitintä kymmeneen yhteisöön.

Hankkeen johtaja Lorena Harp sanoo, että keittimet ovat sukupuolikysymys.

– Ne ovat voimaannuttaneet naisia, jotka ovat saaneet perheissään lisää arvostusta.

Kun Vicente Guerreron naisille opetettiin aurinkokeittimien käyttöä, heistä tuli niiden myynninedistäjiä. He organisoivat kodeissaan näytöksiä, joissa vaihdettiin reseptejä, maistatettiin keittimissä valmistettuja ruokia ja levitettiin sanaa niiden hyödyistä.

Presidenttiä vastaan

Oaxaca on aurinkoinen osavaltio, mutta sen aurinkoenergiapotentiaali on paljolti toteutumaton. Koko Meksikossa aurinkoenergian osuus on vain 2,6 prosenttia, ja vasemmistolaisen presidentti Andrés Manuel López Obradorin hallitus tukee fossiilisten polttoaineiden hyödyntämistä, ei uusiutuvaa energiaa.

Vicente Guerreron naiset eivät kuitenkaan aio lopettaa aurinkokeittimiensä käyttöä. Kotikulmat ovat ihanteellisia aurinkopaneeleille ja vedenlämmittimille. Energiakulut pienentyvät, mutta hyöty leviää kodin ulkopuolellekin, sillä keittimiä käyttävät naiset ovat vähentäneet savuttavien liesiensä käyttöä alle puoleen.

– Aiomme jatkaa niiden käyttöä, sillä olemme nähneet, että ne toimivat. Aiomme jatkaa niiden markkinoimista, Reyna Diaz sanoo.

