Raili Takolander

”Ihmiset, lukekaa kirjoja!” Näin kannustetaan Juha Hurmeen tekstiin sävelletyssä kantaatissa, joka juhlistaa sata vuotta täyttävää Työväen Sivistysliittoa.

Sekakuoro Koiton Laulu, Helsingin Konservatorion orkesteri Helsinki Concordia ja baritoni Antti Mähönen kantaesittävät Tomas Takolanderin säveltämän teoksen TSL:n juhlakonsertissa 1. syyskuuta. Kantaatti perustuu Hurmeen kirjaan Nyljetyt ajatukset, joka käsittelee sivistystä vakavan ja humoristisen välillä tasapainotellen.

Teos pohtii myös maapallon tilaa ja toteaa, ettei tulevaisuus ole jossain kaukana.

”Tulevaisuus alkoi toissa päivänä, ja muutos lähtee sinusta.”

Uuden teoksen lisäksi konsertissa kuullaan kuoron uusia ja vanhoja suosittuja lauluja Eero Ojasen orkesterin säestämänä.

Työväen Sivistysliittoa oli 1. syyskuuta 1919 perustamassa mm. Raittiusseura Koitto, jonka tiloissa Koiton Laulukin on perustettu. TSL on puolestaan ollut perustamassa montaa kulttuuri-instituutiota ja -tapahtumaa. Yksi tällainen on Helsingin Konservatorio, jonka orkesteri on Helsinki Concordia.

Opi perusasiat -konsertti Paasitornin juhlasalissa su 1.9.2019 klo 15. Liput Tiketistä.