Jussi Joentausta

Vasemmistoliiton puoluesihteeri tähtää jatkokaudelle – Joonas Leppänen on ylpeä paljosta, mutta ”moni asia on jäänyt kesken”

Kaksi kautta on aika hyvä aika, jonka aikana ehtii toteuttamaan niitä asioita, joita puolue haluaa ja puoluekokous on edellyttänyt, sanoo Joonas Leppänen.

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Joonas Leppänen haluaa jatkaa tehtävässään. Leppänen sanoo poliitikkokielellä, että on käytettävissä puoluesihteeriksi, jos puoluekokous näin haluaa. Vasemmistoliitto valitsee puoluesihteerin marraskuussa järjestettävässä puoluekokouksessa.

Jatkohalut liittyvät siihen, että yhdellä puoluekokouskaudella kaikkea haluamaansa Leppänen ei ole ehtinyt toteuttaa. Normaalien kiireiden lisäksi töihin ovat vaikuttaneet neljät käydyt vaalit.

– Minkä lisäksi kaksi kertaa laitoimme käyntiin maakuntavaalien valmistelun. Moni asia on jäänyt kesken. Kaksi kautta on aika hyvä aika, jonka aikana ehtii toteuttamaan niitä asioita, joita puolue haluaa ja puoluekokous on edellyttänyt, Leppänen sanoo.

”Enää emme etene sokkona vaaleihin, vaan olemme selvittäneet, mitä kannattajamme haluavat.”

– Nämä liittyvät jäsendemokratiaan, jäsenten toimintamahdollisuuksien parantamiseen ja muutenkin järjestön toiminnan selkeyttämiseen sekä luonnollisesti vaalien voittamiseen.

Jäsenten toimintamahdollisuuksien parantamiseksi Leppänen väläyttää kaikkien vasemmistoliiton puolueosastojen puheenjohtajien tapaamista. Kooltaan tapaaminen olisi melkoinen, kun osastoja on yli 400.

– Mutta jos halutaan puolueen toimivan alhaalta ylös, tämä olisi keino varmistaa se, että osastot pääsevät mukaan toimintaan.

Paljosta ylpeä

Leppänen kertoo olevansa ylpeä monesta asiasta, joita puolueessa on parin vuoden aikana tehty. Hän sanoo käyneensä läpi lupaamiaan asioita viime puoluesihteerikisan aikana.

– Yhtenä asiana oli, että varmistetaan esimerkiksi jäsenäänestykset ja parannetaan jäsenten toimintaedellytyksiä. Käytännön edellytys on ollut se, että meidän on pitänyt uudistaa koko jäsenrekisterimme.

Jäsenille on Leppäsen mukaan myös tehty jäsenkyselyitä, joissa on selvitetty jäsenten näkemyksiä vaalityöstä.

– Enää emme etene sokkona vaaleihin, vaan olemme selvittäneet, mitä kannattajamme haluavat. Tämä on mahdollistanut strategisen viestinnän.

Leppänen nostaa esiin myös puolueen strategian muuttamisen, minkä lisäksi puolueen ilme on uudistettu. Uusi ilme kuvaa hänen mukaansa paremmin, minkälainen jäsenkunta puolueella nykyään on. Puoluekokouksen jälkeen uudistumistyö jatkuu, kun periaateohjelmaa aletaan tehdä.

– Viime periaateohjelma on tehty vuonna 2007. Tuon jälkeen puolet jäsenistöstä on vaihtunut. Periaateohjelman uusimisella kerromme, keitä me olemme ja mikä on paikkamme Suomen poliittisella kartalla.

– Luonnollisesti olemme voittaneet kaikki oleelliset vaalit, Leppänen mainitsee lopuksi puolueen suurimman onnistumisen viime vuosien aikana.

Rahalle helppo löytää käyttöä

Vaalivoitto eduskuntavaaleissa tuo puolueelle lisää rahaa, minkä lisäksi pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus on tekemässä kauan odotettua korotusta puoluetukeen. EK:n johtavana asiantuntijan Jukka Mannisen mukaan puoluetuen reaalinen arvo on laskenut 25 prosenttia vuodesta 2009. Tämä on johtanut siihen, että puoluetoimistojen työntekijämäärät ovat tippuneet.

– Se pitää käyttää harkiten. Selvää on, että vaaleja varten tullaan säästämään enemmän rahaa. Työntekijöiden resursseja lisätään, Leppänen kommentoi lisärahan käyttöä.

Tärkeätä on Leppäsen mukaan myös alueiden työedellytysten parantaminen.

– Tulevana viikonloppuna on seminaari, jossa on kaikkien piirien johtohenkilöt paikalla. Siellä käydään läpi sitä, millä tavalla puolueen aluetyö järjestetään ja resursoidaan uudelleen.

Neljä lisäkansanedustajaa tarkoittaa puoluetuessa karkeasti noin 600 000 euroa.

– Kohteiden löytäminen ei ole kauhean vaikeata. Jos en olisi ollut puoluesihteeri, varmaan lupaisin kaikkea maan ja taivaan väliltä. Nyt tiedän, mikä on mahdollista ja mikä ei. Pitää varmistaa, että puolue pystyy toimimaan vaalituloksesta riippumatta.

Kunhan ei mene huutokilpailuksi

Leppäselle ei vielä ole ilmoittautunut haastajia puoluesihteerikisaan. Jos haastajia tulee, Leppänen toivoo kamppailusta avointa ja reilua.

– Tärkein asia on, että pystytään menemään jokaiseen piiriin keskustelemaan kaikki asiat läpi, jotta siitä ei tule huutokilpailu mitä luvataan eri puolille.

– Viimeksi oli hyvä, kun kiersimme jokaisen piirin. Silloin jäsenistö pääsi keskustelemaan, miten puoluetta lähdetään kehittämään.