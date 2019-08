Lehtikuva/Mesut Turan

Pakettiliiketoiminnassa heikennetään 700 henkilön palkkaa ja työehtoja.

Postin kulku keskeytyy ensi viikolla useiksi päiviksi Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn julistaman lakon vuoksi. Lakon syy on se, että Posti ilmoitti torstaina siirtävänsä pakettilajittelunsa Medialiiton ja Teollisuusliiton jakelua koskevan halvemman työehtosopimuksen piiriin marraskuun alusta lukien.

PAU pitää valtioyhtiön työehtoshoppailua törkeänä ja pysäyttää Postin käsittely- ja lajittelutoiminnot pysäytetään 2.–4.9. väliseksi ajaksi. Työntekijät eivät saavu työvuoroihin, jotka alkavat sunnuntaina 1.9. kello 22 jälkeen. Töihin torstaina 5.9. kello 00.00 alkaen.

Myöhemmistä työtaistelutoimista PAU ilmoittaa kertovansa erikseen.

Liiton mukaan Postin työehtoshoppailun seurauksena pakettiliiketoiminnassa noin 700 työntekijän ja toimihenkilön työehdot heikkenevät. Palkka alenee keskimäärin 30 prosenttia, enimmillään jopa 50 prosenttia.

Palkasta ainakin kolmasosa pois



Liitto kysyy, ovatko seuraavaksi vuorossa kaikki postin työntekijät. Työehtoshoppailu-uhan alla olisi tällöin yli 10 000 postityöntekijää. Palkanalenemisen lisäksi työntekijät häviäisivät myös muissa työsuhteen ehdoissa.

ILMOITUS

– Jokainen voi miettiä omalle kohdalle tilannetta, kun palkasta leikataan kolmasosa. Elämä menee täysin uusiksi. Tämä romuttaa postin pakettipalvelut, kun työntekijöiden saatavuus huonoilla työehdoilla vaikeutuu, PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen toteaa.

Postilaisen keskimääräinen kuukausipalkka on 2 200 euroa, josta 30 prosentin palkanalennus merkitsee 660 euron kuukausittaista laskua tuloissa.

Työehtoshoppailun jatkuminen on todennäköistä, sillä Posti tiedotti torstaina pyrkivänsä löytämään ”markkinaehtoisen ratkaisun” myös postipalveluissa.

”Ikävää mutta välttämätöntä”



Postin Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän johtaja Turkka Kuusisto sanoi pitävänsä ikävänä, että yhtiö ”joutuu” tekemään muutoksia henkilöstön työehtoihin.

– Tämä on kuitenkin välttämätöntä, jotta voimme säilyttää ja luoda myös uusia ja uudenlaisia työpaikkoja. Kuluttajien ostotottumukset ovat muuttuneet voimakkaasti ja palveluilta odotetaan nopeutta, ketteryyttä ja kilpailukykyistä hintaa. Nyt tehtävä muutos auttaa meitä vastaamaan asiakkaidemme nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja parantaa kilpailukykyämme.

Kuusiston mukaan henkilöstölle maksetaan siirtymäajan tukea: työn laadun pysyessä tavoitteen mukaisena kokonaisansiotaso säilyy ennallaan vuoden 2020 maaliskuun loppuun asti. Siirtymäajan jälkeen työntekijä voi ”oman työnsä tehokkuudella ja laadulla vaikuttaa kokonaisansionsa suuruuteen palkkiomallien kautta”.

Määrittelemättömällä laatutavoitteellaan työnantaja pyrkii vaientamaan työntekijät ja estämään työntekijöitä taistelemasta nykyisten työehtojen ja palkan puolesta, PAU vastaa tarjoukseen.

”Työehtojen heikentäminen järjestelmällistä”



PAUn mukaan työehtojen heikentäminen Postissa on järjestelmällistä. Posti on siirtänyt työtehtäviä ulkopuolisille yrityksille sekä perustanut itse uusia yhtiöitä, joiden palvelukseen vanhat työntekijät on siirretty.

Sanomalehdenjakajat halpuutettiin toisen työehtosopimuksen piiriin vuosien 2017–2018 aikana, jolloin Posti perusti Posti Palvelut Oy:n, liittyi Medialiiton jäseneksi ja siirsi työntekijät liikkeenluovutuksella uuteen yhtiöön.

Sanomalehdenjakajiin ryhdyttiin noudattamaan PAUn Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen sijaan Teollisuusliiton jakajia koskevaa sopimusta, joka on tasoltaan selkeästi PAUn sopimusta heikompi. Sanomalehdenjakajien palkat laskivat keskimäärin 40 prosenttia ja sama on nyt edessä pakettiliiketoiminnassa.

Maaliskuussa 2019 Posti kikkaili työehdoilla ja solmi uuden puitesopimuksen postinjakeluun ja käsittelyyn työntekijöitä vuokraavan SOL Logistiikkapalvelut Oy:n kanssa, jolloin noudatettavaksi työehtosopimukseksi tuli tässäkin tapauksessa Teollisuusliiton jakajia koskeva työehtosopimus.

Posti perustelee toimenpiteitään historiansa suurimmalla murroksella: digitalisaatio lisääntyy, paperipostimäärät ovat laskeneet kiihtyvällä tahdilla ja kilpailu kiristyy. Postilla on nykyään 16 kilpailijaa kirje- ja lehtijakelussa.

– Olemme pahoillamme Postin asiakkaille työtaisteluista aiheutuvasta haitasta. Posti ei jätä työntekijöille muuta mahdollisuutta kuin taistella palkan ja muiden työehtojensa puolesta, PAUn Heidi Nieminen toteaa.