Antti Yrjönen

”Lisäpäiväoikeuden leikkaaminen on työttömyysturvan leikkaamista.”

Uusi hallitus on käynnistänyt aktiivimallin purkamisen ohjelmansa mukaisesti. Kansanedustaja Johannes Yrttiaho sanoi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että hallitusohjelmaan jäi kuitenkin kirjaus aktiivimallia ”työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä”.

Tällaiseksi korvaavaksi toimenpiteeksi työmarkkinajärjestöt ovat ehdottaneet työttömyysturvan lisäpäivien eli ns. eläkeputken leikkaamista. Eläkeputki on taannut ikääntyneelle työttömälle ansioturvan jatkumisen eläkeikään saakka. Lisäpäiväoikeuden leikkaamista on perusteltu työllisyystoimena.

Pääministeripuolueen suunnasta on kiitelty järjestöjen esityksiä.

–Viestit ovat ristiriitaisia, kun toisessa yhteydessä puhutaan työvoimapolitiikan käänteestä, jossa sanktioiden sijaan lisättäisiin palveluita ja palkkatukea, toisessa yhteydessä luvataan pitää keppi käden ulottuvilla, Yrttiaho sanoi.

– Eläkeputken puolustaminen on jäämässä vasemmistoliiton varaan. Lisäpäiväoikeuden leikkaaminen on työttömyysturvan leikkaamista, eikä sellaista pidä missään muodossa hyväksyä. Eläkeputki on pelastanut monen ikääntyneen työttömän toimeentulon ja terveyden ennen eläkkeelle pääsyä.

”Hävittäjähankinta vaarantaa turvallisuuden”



Yrttiaho otti kantaa myös asehankintoihin. Hallitusohjelmaan kirjattu HX-hanke, eli 64 monitoimihävittäjän 10 miljardin euron hankinta kiristää hänen mukaansa valtion budjettitalouden äärimmilleen.

– Hävittäjähankinnoista ja laivaston uusista korveteista on muodostumassa hallituksen hyvien pyrkimysten ehkä ylittämätön este. Puolustusministeriön hallinnonalan määräraha vuonna 2020 on kehyksessä 3,1 miljardia euroa ja tulee nousemaan kehyskaudella viiteen miljardiin euroon.

– Hävittäjähankinta on jyrkässä ristiriidassa hallituksen työllisyystavoitteiden ja ”vastasyklisen” talouspolitiikan kanssa. Hankinta vaarantaa toteutuessaan myös Suomen turvallisuuden. Venäjän valtiojohto viestitti viime viikon vierailullaan huolensa Suomen varustautumisesta Nato-asein melko selvin sanoin, Yrttiaho huomautti.