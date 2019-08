Lehtikuva/Jyrki Nikkila

Poliitikot eivät päätä metsäteollisuuden investoinneista, muistutti Markus Mustajärvi.

Kemissä kun ollaan, kansanedustaja Markus Mustajärvi puhui vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Lapin metsäteollisuuden ja -talouden tilanteesta. Se on hänen mukaansa ehkä paras koko Suomessa. Hakkuumäärän ja metsien kasvun keskinäinen suhde on edullinen ja sen lisäksi laajoilla suojelualueilla on huomattavia hiilivarastoja. Sekä hiilinielun että hiilivarastojen suhteen tilanne on hyvä.

Mustajärvi sanoi, ettei metsien hakkuita pidä arvioida pelkästään kokonaishakkuumääränä. Pitää nähdä myös se, millaisia kohteita hakataan, mitkä ovat puulaji- ja puutavaralajisuhteet sekä metsien kehitysluokkajakauma.

– Itse asiassa, kun metsälakeja uudistettiin, mentiin vikasuuntaan, sillä nyt voidaan hakata jopa parhaassa kasvuvaiheessa olevia metsiä.

– Pääsääntö on se, että nuoret kasvatusmetsät yhteyttävät tehokkaasti ja sitovat hiiltä. Oikein kohdennetuilla hakkuilla lisätään puustopääomaa. Kaikkien metsien tilasta huolta kantavien ensimmäinen kiinnostuksen kohde pitäisi olla taimikonhoito- ja harvennusrästien kiinni kurominen.

Lapissa metsäteollisuuden investointihankkeita on sekä Kemissä että Kemijärvellä.

– Poliitikkojen tehtävä ei ole päättää, mitä uusia laitoksia lähtee liikkeelle. Sen tekevät investoijat. Poliitikot päättävät normeista ja toimintaedellytyksistä, Mustajärvi muistutti.

Vauhtia asuntopolitiikkaan



Kansanedustaja Pia Lohikoski peräsi vauhtia hallitusohjelman asuntopoliittisten kirjausten toimeenpanoon. Hän vaati aloittamaan hallitusohjelmassa sovitut toimet vuokralla asuvien tilanteen helpottamiseksi ja asunnottomuuden poistamiseksi.

– Saimme hallitusohjelmaan kunnianhimoiset kirjaukset asuntopolitiikasta. Tärkeimpinä saavutuksina pidän kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon määrän kasvattamista, vuokralaisten aseman parantamiseen tähtääviä kirjauksia sekä tavoitteita asunnottomuuden poistamiseksi ja sisäilmaongelmista kärsivien auttamiseksi.

Vuokra-asuntojen lisärakentamisen lisäksi Lohikoski sanoi olevansa kiinnostunut, millä aikataululla asukasdemokratiaa koskevan yhteishallintolain uudistus laitetaan liikkeelle.

– Tavoitteena tulee olla parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja lisätä vuokranmäärityksen läpinäkyvyyttä. Samoin on tärkeää aloittaa hallitusohjelmassa sovittu selvitys vuokramarkkinoita ja vuokratasoa koskevasta lainsäädännöstä muissa Euroopan maissa. Tavoitteena on oltava löytää toimivimpia keinoja mm. kohtuuttomien vuokrankorotusten hillitsemiseksi tulevaisuudessa, Lohikoski vetosi ympäristöministeriöön, joka vastaa asuntoasioista.

– Asunnottomuuden torjunta, kohtuuhintaisten asuntojen tuotanto ja vuokralaisten aseman parantaminen on saatava valmisteluun nyt, sillä isojen kokonaisuuksien toteuttaminen vaatii runsaasti aikaa.

Lupaus ihmisoikeusmyönteisimmästä hallituksesta



Kansanedustaja Veronika Honkasalo vaati lunastamaan lupauksen ihmisoikeusmyönteisimmästä hallituksesta.

– Esimerkiksi sitoutuminen seksuaalirikoslain kokonaisuudistukseen ja raiskauksen tunnusmerkistön uudistamiseen suostumusperustaiseksi, epäinhimillisen translain kokonaisuudistus itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseksi, paperittomien terveydenhuollosta päättäminen sekä panostukset väkivallan vastaiseen työhön kertovat, että tämä hallitus ottaa perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen vakavasti.

Hän arvosteli Sipilän hallituksen onnistuneen pakolaispolitiikassa useilla lyhyessä ajassa säädetyillä lakimuutoksilla ja viranomaisiin kohdistetulla poliittisella paineella heikentämään luottamusta turvapaikkamenettelyn toimivuuteen, oikeusturvan toteutumiseen ja kansainvälisen oikeuden ehdottoman palautuskiellon loukkaamattomuuteen.

– Jokaisen on voitava luottaa siihen, että turvapaikkahakemukset käsitellään oikeudenmukaisessa, tehokkaassa ja ihmisoikeusperustaisessa menettelyssä, ja kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat saavat suojelua. Luottamus turvapaikkamenettelyn laatuun ja oikeusturvan toteutumiseen on palautettava. On olennaista, että hallitus on sitoutunut tähän monin tavoin. Hallitusohjelman monien hyvien kirjausten on näyttävä myös käytännössä.