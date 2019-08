Lehtikuva/Markku Ulander

Työllisyydessä ratkaisee osaaminen, ei keppi, sanoi vasemmistoliiton puheenjohtaja.

Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on palauttaa suomalaisten luottamus siihen, että ikäihmisistä pidetään hyvää huolta, vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson sanoi ryhmän kesäkokouksessa Kemissä.

– Kyse ei ole vain ikäihmisten oikeuksista, vaan koko hyvinvointivaltion olemassaolon oikeutuksesta. Meille on annettu lupa luottaa, että meistä pidetään hyvää huolta kun tarvitsemme muiden apua pärjätäksemme. Nyt tämä lupaus täytyy lunastaa.

Hallitusneuvotteluissa sovittiin useista ratkaisuista, joilla parannetaan vanhustenhuollon laatua. Hallitus tekee 0,7 hoitajamitoituksesta lakisääteisen, ja kotihoitoon ohjataan lisää resursseja.

Andersson sanoi, että näiden tavoitteiden täyttäminen edellyttää kuitenkin myös hoitajapulaan vastaamista. Pitää panostaa ammatillisen koulutuksen koulutustarjontaan ja parantaa.

– Tilanne vanhustenhuollossa on tällä hetkellä sen kaltainen, että monet koulutetut ammattilaiset vaihtavat alaa uupumuksen ja väsymyksen vuoksi.

Lisäksi hoitoalan henkilöstö ja erityisesti julkisen puolen työntekijät, kuuluivat työntekijäryhmään, joka joutui maksamaan kovimman hinnan kiky-sopimuksesta.

Ei keppiä, vaan yhteistyötä



Budjettiriihen lähestyessä julkisuudessa on epäilty hallituksen mahdollisuuksia saavuttaa 75 prosentin työllisyysaste ja poliitikoilta on kysytty, onko luvassa keppiä vai porkkanaa.

Andersson sanoi, että vanhanaikaisen pelolla ja kepillä johtamisen sijaan tarvitaan nyt yhteistyötä ja läpi yhteiskunnan ulottuvaa luottamusta, jotta työllisyys saadaan kasvuun.

– Me haluamme antaa jokaiselle suomalaiselle mahdollisuuden päivittää osaamistaan läpi työelämän, jotta teknologinen kehitys ei pääse ajamaan ohi osaamisesta kesken uran. Me haluamme tehdä sosiaaliturvasta niin selkeää, että freelancerit ja pätkäduunaritkin uskaltavat ottaa työtä vastaan. Me haluamme tehdä työelämästä niin inhimillistä, että ihminen jaksaa sen myllerryksessä eläkkeelle asti, Andersson kuvasi vasemmistoliiton linjaa.

Hän jatkoi, että Suomella ei ole enää varaa unohtaa koulutuksen ja osaamisen merkitystä työllisyydelle.

– Osaamispula on merkittävä ongelma monin puolin maata, eikä se ratkea aktiivimallilla tai muilla työttömyysturvan leikkauksilla. Suomen kaltaisessa maassa koulutus on parasta työllisyyspolitiikkaa ja sen pitää vihdoin näkyä panostuksina kaikille koulutusasteille osaajapulaan vastaamiseksi.

Eteenpäin ilmastopolitiikassa



Kunnianhimoisessa ilmastopolitiikassa ei Anderssonin mukaan ole, eikä saa olla, elinkustannusten merkittävästä noususta.

– Suomessa pitää pyrkiä hillitsemään ilmastonmuutosta, niin että teemme samaan aikaan Suomesta tasa-arvoisemman maan. Tämän hallituksen kohdalla on usein kuultu, että yhteisymmärryksen löytäminen ilmastoasioissa tulee olemaan vaikeaa. Minä näen asian päinvastoin. Tällä hallituksella on poikkeuksellinen mahdollisuus ulottaa ilmastopolitiikka kauralattevyöhykkeen ulkopuolelle, niin että aidosti tehdään koko kansan ilmastopolitiikkaa.

Hän esitti, että pienituloisille pitää mahdollistaa autojen konvertoiminen biokaasua käyttäviksi ja maatalousyrittäjiille mahdollistaa sen tuottaminen. Hiilinielujen kasvattamiseksi tarvitaan niin suomalaista metsänomistajaa kuin maanviljelijää, muuten siinä ei onnistuta.

– Ilmastopolitiikassa on kyse siitä, että löydämme tehokkaat keinot kriisin ratkaisemiseksi, joihin enemmistö suomalaisista voi sitoutua. Me tarvitsemme edelläkävijyyttä energiaratkaisuissa, me tarvitsemme edelläkävijyyttä teollisuudessa ja me tarvitsemme edelläkävijyyttä maa- ja metsätaloudessa, koko kansan ilmastopolitiikan puolesta puhunut Andersson sanoi.