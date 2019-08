Lehtikuva/Mikko Stig

”Kevään skandaalit eivät näytä opettaneen mitään.”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Paavo Arhinmäen mielestä yksityisten hoivajättien epäeettiseen toimintaan tulee puuttua entistä tiukemmin. Arhinmäki puhui vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kemissä tiistaina.

– Viime keväänä ylivoimaisesti eniten ihmisten mieliä kuohuttanut asia oli vanhustenhoidon tila. Kaikkein räikeimmät ja törkeimmät laiminlyönnit koskivat yksityisiä toimijoita. Kaiken järjen mukaan kevään skandaalien ja julkisen keskustelun jälkeen yksityiset hoivajätit olisivat laittaneet asiansa kuntoon. Mutta mitä vielä, Arhinmäki sanoi.

Pihlajalinna irtisanoo 180, vaikka konsernin liiketulos ja liikevaihto kasvoivat. Attendo sai 200 000 euron uhkasakon hoivakoti Herttuattaren henkilöstövajeen ja lääkehoidon vakavien puutteiden vuoksi. Yksityisille sote-firmoille on annettu reilusti yli 5 000 velvoitetta työsuojelun epäkohtien korjaamiseksi. Yli kolmasosassa yksityisistä sote-työpaikoista ei ole selvitetty riittävästi työhön liittyviä riskejä.

– Yksityisten hoivajättien härskille voitontavoittelulle meidän terveydellämme, meidän hoidollamme ja yhteisillä verovaroillamme on laitettava tiukat rajat, Arhinmäki vaati.

Viime talvena paljastuneiden yksityisten päiväkotien laiminlyöntien myötä vasemmistoliitto vaati, että varhaiskasvatuksessa tulee kieltää voitontavoittelu perusopetuslain tavoin. Hallitusohjelmaan saatiinkin kirjaus, että voitontavoittelun rajoittamista selvitetään.

– Koska kevään skandaalit eivät näytä opettaneen yksityisille sote-yrityksille mitään ja törkeät laiminlyönnit jatkuvat, on hoivajättien epäeettiseen toimintaan puututtava entistä tiukemmin. Vasemmistoliitto esittää, että voitontavoittelun rajoittamista selvitetään myös yksityisten sote-yritysten osalta, kuten se tehdään varhaiskasvatuksen osalta, Arhinmäki sanoi.

Ministerit ripeästi liikkeelle



Arhinmäki sanoi Rinteen hallituksen ohjelman antavan hyvän pohjan muuttaa suomalaista yhteiskuntaa, parempaa suuntaan.

– Suuntaan, jossa ketään ei jätetä ja kaikista pidetään huolta. On ollut ilahduttavaa, miten ministerimme Li Andersson ja Aino-Kaisa Pekonen ovat tarttuneet heti tiukasti työhön ja lähteneet viemään eteenpäin meille tärkeitä vaalilupauksia.

Arhinmäki kertasi sosiaali- ja terveysministeri Pekosen saaneen jo liikkeelle esitykset epäoikeudenmukaisen ja epätarkoituksenmukaisen aktiivimallin leikkurin purkamisesta sekä esitykset eläkkeiden, työttömyyskorvausten ja muiden perusturvaetuisuuksien korottamisesta.

Opetusministeri Andersson on laittanut liikkeelle subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisen täysimääräisenä jokaiselle lapselle ja päivähoidon ryhmäkokojen pienentämisen.

– Kaikki nämä ovat selkeitä irtiottoja Sipilän hallituksen kurjistavasta politiikasta. Ne ovat myös tärkeitä saada heti hallituskauden alussa voimaan, koska parannukset vaikuttavat suoraan satojen tuhansien ihmisten elämään ja jokaisella kuukaudella on merkitystä.

– Jopa kokoomuslaiset ovat kiitelleet opetusministeri Anderssonia siitä, että hän on purkanut kokoomuslaisen opetusministeri Grahn-Laasosen päätöksiä, Arhinmäki totesi.

”Soijarehun tuonti kiellettävä”



Tällä hetkellä ihmisiä on puhututtanut ylivoimaisesti eniten Amazonin sademetsän polttaminen. Selvästi ihmisten tietoisuuden läpi on lyönyt se, miten kohtalokkaat seuraukset maailman ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle on, jos nämä maailman keuhkot ja tämä luonnon monimuotoisuuden keidas tuhotaan, Arhinmäki sanoi.

Hänen mukaansa Suomella on mahdollisuus toimia ja EU:n on näytettävä ilmasto- ja ympäristöjohtajuutta tässä asiassa.

– Ranskan presidentti Macronin tai Suomen pääministeri Antti Rinteen puheet ja vaatimukset ovat olleet oikeita tiukkuudessaan. Sen sijaan en ollut uskoa silmiäni, kun luin väistyvän EU:n komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen vähätteleviä puheita Amazonin metsäpaloista.

– Mielestäni voidaan puhua perustellusti tuhopoltoista ja maailmanlaajuisesta ympäristörikoksesta. Tähän rikolliseen toimintaan koko maailmaa vastaan tuntuu kannustavan Brasilian äärioikeistolainen ja populistinen presidentti Jair Bolsonaro.

Keskustalaiset ministerit ovat esittäneet brasilialaisen lihan tuontikieltoja, mutta Arhinmäen mukaan vielä vaikuttavampi olisi soijarehun tuontikielto EU-alueelle. Kuluttajat voivat itse omilla kulutuspäätöksillään jättää brasilialaisen lihan ostamatta, mutta vaikeampi on tietää, millä rehulla esimerkiksi suomalaiset siat tai kanat on ruokittu.

– Myös EU:n ja merkittävimpien Latinalaisen-Amerikan maiden välisen Mercosur-kauppasopimuksen jäädyttämistä pitäisi harkita vakavasti. Sopimus on neuvoteltu valmiiksi, mutta sopimuksen voimaanastuminen vaatii vielä sekä EU:n parlamentin että kansallisten parlamenttien hyväksynnän.

Mercosur-sopimus lisäisi kauppaa. Brasiliassa se tarkoittaisi teollisen lihantuotannon sekä soijan ja maissin viljelyn lisäämistä, mikä vaatisi entisestä enemmän maa-alaa. Mercosur-sopimuksen hyväksyminen nykytilanteessa loisi lisäkannustimen jatkaa ja kiihdyttää Amazonin sademetsän tuhoamista.

– Mercosur on EU:n vahvin vaikutuskeino. Meidän tulisi ilmoittaa selvästi, että kauppasopimuksen ratifiointi on jäissä niin kauan kuin sademetsien järjestelmällinen tuhoaminen ja alkuperäiskansoihin kohdistuva väkivalta saadaan loppumaan.