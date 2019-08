Tammi/Mikko Rasila

Max Seeck teki läpimurron heti ensimmäisellä trillerillään Hammurabin enkelit (2016). Sitä seurasi kaksi jatko-osaa Daniel Kuismasta Balkanin sotien jälkipyörteissä.

Uusi kirja Uskollinen lukija on kiinnostava käänne. Seeck vaihtaa korkeaoktaanisesta kansainvälisestä jännityksestä psykologiseen dekkariin, jossa on kauhuromaaninkin piirteitä. Menestyskirjailija Roger Koposen kirjojen rituaalimurhat toteutuvat tosielämässä, ja poliisi on ymmällään, onko Koponen itse murhattu vai murhaaja.

Uskollinen lukija on miltei loppuun saakka aivan huikeaa lukijan pyörittämistä ja asetelmien keikauttamista koko ajan uusiksi. Ainekset kansainväliseen bestselleriin eivät ole kiinni kirjan tasosta, vaan suomalaisen kustannusalan osaamisesta.

Kunnianhimoinen tarina loppuu kuitenkin ikävän töksähtävästi, ihan kuin Seeck olisi äkkiä päättänyt, että kirja ei saa olla yli 400-sivuinen. Kyllä näin hienoa dekkaria olisi lukenut vaikka 500.

Max Seeck: Uskollinen lukija. 385 sivua, Tammi.

