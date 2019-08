Lehtikuva/Anni Reenpää

Vanhushoivan skandaalimaisen heikko taso keskustelutti poliitikkoja ja kansalaisia alkuvuodesta. Odotukset palvelujen paranemisesta ovat olleet korkealla Rinteen hallituksen nimittämisen jälkeen.

Keskustelusta huolimatta virheitä ei ole korjattu. Valviran ylijohtaja Markus Henriksson kertoi medialle pari viikkoa sitten, että alkuvuonna julkisuuteen tulleet ongelmat eivät ole poistuneet.

Kaikki hallituspuolueet lupasivat vaalien alla hoitavansa kuntoon vanhushoivan mitoituksen eli vähintään 0,7 tasolle. Nyt lupaukset ovat lässähtämässä ensi vuoden budjetissa viiteen miljoonaan kohdennettuna sitovaan vähimmäismitoitukseen.

Esimerkiksi Helsingissä työntekijöiden lisäämisen on arvioitu maksavan useita kymmeniä miljoonia. Kuntaliiton mukaan tarve on koko maassa 181 miljoonaa euroa. Kuntaliitto pitää kuntien puolta, mutta suunniteltu korotus mitoitukseen on vain murto-osa tarpeesta, jos syyskuun budjettiriihessä ei heltiä lisää rahaa

Kyse on Rinteen hallituksen uskottavuudesta. Lupaukset vaalien alla olivat vakuuttavia. Pettymys on suuri, jos vanhushoivan minimitoitus vesittyy esimerkiksi siirtymäajalle.

ILMOITUS

Työntekijöiden lisääminen rakentaisi hyvää kehää. Raskas ympärivuorokautinen työ helpottuisi, mikä houkuttelisi jo alalta paenneita ammattilaisia vanhushoivaan. Nyt vanhushoiva ei houkuttele hoitajia terveydenhuollon ja lasten päivähoidon tai varhaiskasvatuksen tapaan.

Liian alhainen hoitajamitoitus on uhka vanhukselle. Alkuvuodesta valvontaviranomainen Valvira sai useita kymmeniä kanteluita mahdollisista kuolemaan johtaneista hoitovirheistä.

Nämä tapaukset ovat vielä selvityksen alla. Valvira ei ota kantaa tapauksiin vedoten niiden olevan lähtökohtaisesti salassa pidettäviä. Eikä se myöskään tilastoi, kuinka monessa vanhushoivan yksikössä ilmenee puutteita.

Kyllä pitäisi tilastoida. Puutteita on sekä julkisessa että yksityisessä vanhushoivassa.