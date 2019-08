Antti Yrjönen

Buy Nothing Project Sai alkunsa Yhdysvalloissa 2013Toimii 30 maassaJäseniä yli 500 000Tavoittelee yhteisöllisyyttä hyvin paikallisesti. Ihanteellinen ryhmä on noin tuhannen jäsenen ryhmä.Rahaa tai vaihtokauppaa ei hyväksytä. Tavaran antaminen tai lainaaminen tai työsuorituksen tekeminen tulee olla pyyteetöntä.

Buy Nothing -ryhmän tavoitteena on paikallisuus ja kulutuksen vähentäminen.

Suomeen 13 Yhdysvaltain-vuoden jälkeen perheineen palannut Sirpa Kaajakari halusi tuoda jotain hyvää mukanaan Los Angelesista. Hän perusti Suomen ensimmäisen Buy Nothing Projectin ryhmän uudelle asuinalueelleen Helsingin Haagaan. Ryhmä toimii Facebookissa.

Ryhmissä ihmiset lahjoittavat muille palveluita tai tavaroita, joita eivät tarvitse. Lisäksi voi pyytää naapurustolta tarvitsemaansa tavaraa tai palvelua.

Lahjoitukset tehdään vain omalla asuinalueella. Kukin jäsen voi kuulua vain yhteen ryhmään, siihen, jonka alueella oma osoite on.

Taka-ajatus on, että samalla ihmiset tutustuvat naapureihinsa ja rakentavat yhteisöllisyyttä. Paikallisuuden avulla vältetään myös turhaa autoilua.

ILMOITUS

Kaajakarille amerikkalainen ryhmä oli henkireikä.

– Tapasin ihmisiä sen kautta, ja kun näin saman ihmisen torilla, tunsin hänet jo, hän sanoo.

– Siksi halusin tuoda ilmiön tänne. Ehkä voin samalla tutustua haagalaisiin. Olen jo muutamia tavannut. Lisäksi voin tuoda jotain uuteen yhteisööni.

Mitään ei myydä

Ryhmä toimii lahjataloutena. Siinä ei myydä eikä osteta mitään, eikä tehdä edes vaihtokauppoja.

– Haluaisimme projektin menestyvän niin hyvin, ettei ryhmiämme enää tarvittaisi, sillä tuntisimme lähinaapurimme sekä heidän tarpeensa ja tapansa ja auttaisimme toisiamme ilman sosiaalista mediaa, projektin amerikkalaiset perustajat sanovat.

– Tällaiseen aitoon lahjatalouteen on kuitenkin vielä matkaa.

Yhdysvalloista ensimmäinen ryhmä perustettiin 2013. Vuoden 2015 loppuun mennessä ryhmiä toimi 18 maassa. Haagan ryhmä on Suomen ensimmäinen.

– Haaveenani on, että projekti ottaisi tuulta alleen ja muualle Helsinkiin ja Suomeen syntyisi uusia Buy Nothing Projectin nimeä kantavia ryhmiä. Hyvä tapa päästä alkuun on käydä järjestön koulutus ylläpitäjille, Kaajakari toteaa.

Kiireetöntä kulttuuria

Vaikka Haagassakin on erilaisia auttamis- ja kierrättämisryhmiä, Haagan Buy Nothing -ryhmä lähti käyntiin sellaisella tohinalla, ettei Kaajakari meinannut pysyä perässä.

– Kun laitoin tiedon ryhmästä Haagan ilmoitustaulu -ryhmään, jäsenpyyntöjä alkoi tulla niin, etten ehtinyt hyväksyä niitä samaan tahtiin. Nytkin on 101 pyyntöä hyväksymättä, hän sanoo pari viikkoa ryhmän perustamisen jälkeen.

Toivoisinkin, että lainaaminen yleistyisi.

Hän totea suurimman eron muihin ryhmiin olevan siinä, että toiminnan täytyy olla täysin pyyteetöntä.

– Kulttuuri on myös kiireettömämpi. Tavara ei mene ensimmäiselle vastaajalle, vaan siitä kiinnostuksensa voi ilmoittaa vaikkapa vuorokauden ajan. Sitten tarjoaja voi arpoa, kuka tarjotun tavaran saa. Silloin ei tarvitse olla jatkuvasti somessa kyttäämässä.

Buy Nothing -häät

Kaajakari kiittää suomalaisia jäseniä.

– Suomalaiset ovat siitä kivoja, että he ovat lukeneet ryhmän säännöt. Amerikkalaisissa ryhmissä jäseniä joudutaan paimentamaan.

Ryhmään ilmestyi saman tien ilmoituksia

– Yllätyin siitä, että Suomessa tarjotaan enemmän palveluja tai tavaraa lainaan verrattuna Yhdysvaltoihin, jossa tavaraa tarjotaan enemmän. Täällä ei kukaan halua minun tavaroitani.

– Nyt on pyydetty esimerkiksi elokuvia lainaan tai tarjottu polkupyörän korjausapua. On kysytty, onko jollain LVI-luvat, kun pitäisi saada astianpesukone asennetuksi. Joku pyysi kasvisruokareseptejä, toinen suomi–ranska-sanakirjaa viikoksi. Lasten turvaistuimia on ollut jaossa. Joku pyysi uutta tietokonetta. Periaate on, että mikään lahja ei ole liian pieni tai iso. Mitä tahansa klemmareista lähtien voi laittaa tarjolle.

– Toivoisinkin, että lainaaminen yleistyisi, koska olisi tosi näppärää, että naapurista voisi lainata sitä, mitä ei tarvitse jatkuvasti.

Yhdysvalloissa Kaajakarin perhe sai paljon apua ryhmästä varsinkin loppuvaiheessa, kun piti pakata tavarat ja muuttaa Suomeen.

Hänestä koskettavin tarina Buy Nothing -ryhmän tiimoilta oli hänen paikallisryhmänsä perustajalla. Tämä tapasi ryhmän kautta miehen, jonka kanssa menee syksyllä naimisiin. Tarkoitus on järjestää Buy Nothing -häät. Ihmiset lainaavat tavaraa heidän häihinsä.

Lisätietoja: www.buynothingproject.org

Buy Nothing Project Sai alkunsa Yhdysvalloissa 2013Toimii 30 maassaJäseniä yli 500 000Tavoittelee yhteisöllisyyttä hyvin paikallisesti. Ihanteellinen ryhmä on noin tuhannen jäsenen ryhmä.Rahaa tai vaihtokauppaa ei hyväksytä. Tavaran antaminen tai lainaaminen tai työsuorituksen tekeminen tulee olla pyyteetöntä.