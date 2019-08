Kyllähän se tosi pahalta näytti eilen illalla:

– Varmasti tämä on semmoinen vaihe, jossa pitäisi vedota Brasilian hallitukseen, jotta he toimisivat vastuullisesti myös ilmastoasioissa.

Eli tarttis tehdä jotain, ulkoministeri Pekka Haavisto käytännössä lausui Ylelle maailmaa kuohuttavista Brasilian massiivisista metsäpaloista. Haavisto on EU:n puheenjohtajamaan ulkoministeri, ja ministeri hallituksessa, jolta odotetaan poikkeuksellisen paljon tällaisessa ilmastokatastrofissa, joka parhaillaan on käynnissä.

Voidaan vain arvuutella, mitä tapahtui torstai-illan ja perjantaiaamun välisenä aikana. Hallituspuolueiden kansanedustajat ainakin ottivat kantaa tavalla, jonka viesti oli yksiselitteinen: tässä ei nyt sivusta seuraaminen ja äpöstely riitä. EU:n puheenjohtajan on näytettävä esimerkkiä.

Perjantaina aamupäivällä sitä alkoi tulla.

Pääministeri Antti Rinne kertoi olleensa jo torstai-iltana yhteydessä EU:n komissioon ja odottavansa unionin toimia vielä perjantain aikana.

– On sanomattakin selvää, että ilmastonmuutoksen kannalta maapallolla ei ole varaa tällaisiin paloihin, Rinne kommentoi.

Seuraavaksi valtiovarainministeri Mika Lintilä väläytti brasilialaisen naudanlihan tuontikieltoa.

– Olen talous- ja rahoitusasioiden neuvoston puheenjohtajana valmis nostamaan asian keskusteluun syyskuussa Helsinkiin saapuvien EU:n valtiovarainministerikollegojeni kanssa, jos edistystä ei ennen sitä saada aikaiseksi, hän sanoi ministeriön tiedotteessa.

Ministerit ovat koolla Helsingissä kolmen viikon kuluttua.

Kolmanneksi ulkoministeri Pekka Haavistokin heräsi. Amazonian metsäpalot otetaan käsittelyyn EU:n ulkoministerien kokouksessa ensi viikolla Helsingissä.

Finland will raise the Amazon forest fires in the EU informal foreign ministers meeting in Helsinki next week. We need strong EU action. #Amazon

— Pekka Haavisto (@Haavisto) August 23, 2019