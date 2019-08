– Jos Amazonilla tapahtuu nyt tällaista, ei maapallon muilla ilmastonmuutoksen torjuntatoimilla ole paljon merkitystä, sanoi Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen apulaisprofessori Markus Kröger Ylelle torstaina.

Brasiliassa palaa nyt sademetsää enemmän kuin koskaan nykyisen satelliittivalvonnan aikana agribisneksen tieltä. Maan äärioikeistolainen presidentti Jair Bolsonaro on pitänyt sademetsiä talouskasvun esteenä.

Maailmanpolitiikan professorin Teivo Teivaisen mukaan tuhoa kiihdyttää soijalla syötettyjen eläinten syöminen.

Neljäsosa maailman metsien hiilivarastosta on sitoutunut Brasilian sademetsiin. Ranskan presidentti Emmanuel Macron vaati torstaina sademetsien tuhosta hätäkeskustelua seuraavassa G7-kokouksessa.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019