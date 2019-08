Lehtikuva/Alberto Pizzoli

Keskustavasemmiston demokraattinen puolue ajautui sisäiseen kriisiin suhtautumisessa hallitusneuvotteluihin.

Italian hallituskriisissä torstaita pidetään ratkaisevana päivänä. Presidentti Sergio Mattarella on ilmoittanut, että jos keskustavasemmiston demokraattinen puolue (PD) ja populistinen Viiden tähden liike (M5S) aikovat muodostaa hallituksen, on uuden pääministerin nimen oltava selvillä maanantaihin mennessä.

Entinen pääministeri, nykyinen PD:n senaattori, Matteo Renzi toi PD:n ja M5S:n hallitusyhteistyön ratkaisuehdotukseksi tämän viikon hallituskriisiin. Puolueiden paikkamäärä parlamentissa riittäisi periaatteessa enemmistöön, mutta molempien sisällä on epäilyjä koalition mielekkyydestä.

PD:n ja M5S:n muodostamalla hallituksella voitaisiin välttää ennenaikaiset vaalit, jotka mitä todennäköisimmin nostaisivat valtaan puhtaasti äärioikeistolaisen hallituksen.

Salvini uhkaa lähettää kannattajansa kaduille, jos ennenaikaisia vaaleja ei tule.

PD:n puheenjohtaja Nicola Zingaretti on aiemmin torjunut yhteistyön Viiden tähden liikkeen kanssa, mutta nyt hän pitkin hampain suostui neuvottelujen aloittamiseen.

Ristivetoa keskustavasemmistossa

Demokraattisen puolueen ja Viiden tähden liikkeen ei ole helppo löytää ohjelmallisesti toisiaan.

Kymmenen vuotta sitten perustettu M5S luotiin perinteisen politiikan vaihtoehdoksi, ja puolueen kantana oli pitkään se, ettei se lähde hallitusyhteistyöhön minkään puolueen kanssa. Tämä lasiseinä murtui viime vuoden hallitusratkaisussa.

Jotkut demokraattisessa puolueessa ovat olleet sitä mieltä, että PD:n olisi jo viime vuoden vaalien jälkeen pitänyt neuvotella vakavasti M5S:n kanssa.

PD:n vasemmistosiipeä edustava Zingaretti valittiin maaliskuussa puheenjohtajaksi muillekin kuin puolueen jäsenille avoimessa äänestyksessä. Zingaretti sai kaksi kolmasosaa annetuista yli 1,5 miljoonasta äänestä.

Nykyisin senaattorina toimiva Renzi puolestaan on PD:n oikeistosiiven henkilöitymä.

PD:n parlamenttiryhmässä ”renziläisillä” arvioidaan olevan enemmistö. Corriere della Sera -lehden mukaan Renzi epäsuorasti uhkasi perustaa oman parlamenttiryhmän, jos Zingarettin leiri ei suostu hallitustunnusteluihin.

Nopeat kannatusmuutokset

Italiassa taitettiin pitkin kevättä peistä siitä, kauanko viime vuoden kesäkuussa aloittanut Viiden tähden liikkeen ja äärioikeistolaisen Lega-puolueen hallitus kestää. Yleinen arvio oli, että loppu saattaa koittaa pian toukokuun eurovaalien jälkeen.

Loppu tuli vihdoin tällä viikolla. Pääsyy hallituksen hajoamiselle on se, että hallituspuolueiden kannatuskäyrät ovat kulkeneet päinvastaiseen suuntaan.

Viime vuoden maaliskuun vaaleissa Viiden tähden liike sai lähes 33 prosenttia äänistä. Lega puolestaan oli vasta kolmanneksi suurin puolue runsaan 17 prosentin ääniosuudella.

Tällä hetkellä sisäministeri Matteo Salvinin johtama Lega on kuitenkin ylivoimaisesti suurin puolue, ja se saa gallupeissa 36–38 prosentin kannatuksen. Nouseva käyrä sai myös vahvistuksen eurovaaleista, joissa puolue sai yli 34 prosenttia äänistä.

Luigi Di Maion johtama M5S sen sijaan on pudonnut alle 20 prosentin kannatuslukemiin. Puhtaan taktikoinnin lisäksi 14 kuukautta jatkunutta hallitusyhteistyötä rasittivat näkemyserot monista asiakysymyksistä. Salvinista tuli nopeasti hallituksen todellinen johtaja, jonka varjoon Di Maio ja puoluepolitiikan ulkopuolelta pääministeriksi tullut Giuseppe Conte jäivät.

Salvini haluaa pääministeriksi

Hallituksen hajoaminen oli ennen kaikkea Salvinin operaatio. Ennenaikaisissa vaaleissa Lega saisi hyödynnettyä kannatuksensa kasvun ja mitä todennäköisimmin pystyisi muodostamaan hallituksen yhdessä sitä selvästi pienemmän, uusfasistisen Italian veljien (Fratelli d’Italia) kanssa.

Ennenaikaisten vaalien jälkeen pääministeri luultavasti olisi Salvini. Kyseessä olisi ensimmäinen puhtaasti äärioikeistolainen hallitus Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen (jos äärioikealle liukunutta Viktor Orbánin hallitusta Unkarissa ei lasketa).

Vaikka Italian presidentin valtaoikeudet muuten ovat melko vähäiset, hallituskriisin oloissa hänellä on ratkaisijan osa. Mattarella on vaatinut hyvin nopeita ratkaisuja.

Jos PD ja M5S eivät pääse nopeasti sopimukseen, todennäköisimpänä pidetään, että Mattarella nimittää muutamaksi kuukaudeksi teknokraattihallituksen. Sen tehtävänä olisi laatia ensi vuoden budjetti, ja ennenaikaiset vaalit pidettäisiin lokakuussa tai marraskuussa.

Salvini valmistelee uhriutumista

Zingarettin leirissä on ollut vallalla ajattelu, jonka mukaan PD:n kannattaa hyväksyä ennenaikaiset vaalit ja keskittyä rakentamaan puoluetta uuteen nousuun pitemmällä perspektiivillä.

Hyväksyessään nyt neuvottelut Viiden tähden liikkeen kanssa Zingaretti nosti keskeiseksi ehdoksi sen, että hallitusta ei perusteta lyhytaikaiseksi ratkaisuksi, vaan se istuu koko jäljellä olevan vaalikauden. Seuraavat vaalit on pidettävä viimeistään toukokuussa 2023.

Kuten Legan ja M5S:n kannatuskäyrien kääntyminen päälaelleen kertoo, muutokset Italian äänestäjien keskuudessa voivat olla hyvin nopeita. Muutaman vuoden päähän on siis vaikea ennustaa.

PD:n ja M5S:n mahdollisessa hallituksessa pääministeri ilmeisesti tulisi puolueiden ulkopuolelta. Useita nimiä on jo heitetty esiin, yhtenä heistä eroava pääministeri Giuseppe Conte, jonka mahdollisuuksia kuitenkin pidetään heikkoina.

Jos PD ja M5S muodostavat hallituksen, Salvini ottaa uhriutumiskortin täysimittaiseen käyttöön. Hän on jo ryhtynyt rummuttamaan, että on epädemokraattista, jos ennenaikaisia vaaleja ei pidetä. Lisäksi Salvini on uhannut lähettää kannattajansa kaduille.