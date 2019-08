Campaign to Stop Killer Robots

Genevessä alkoi tiistaina kaksipäiväinen kokous, jossa käsitellään tekoälyn ohjaamien aseiden eli niin sanottujen tappajarobottien aiheuttamaa ongelmaa. Viralliselta nimeltään kokous on Convention on Certain Conventional Weapons.

Tappajaroboteista huolestuneet ihmisoikeusaktivistit ja kansalaisjärjestöt uudistivat maanantaina vetoomuksensa kattavan ja sitovan kansainvälisen sopimuksen luomiseksi ja neuvottelujen aloittamiseksi asiasta marraskuussa.

Edistyksestä ei kuitenkaan ole suurta toivoa. Tehokasta sopimusta vastustaa joukko vaikutusvaltaisia maita kuten Yhdysvallat, Venäjä, Israel, Britannia, Ranska, Saksa, Ruotsi, Australia ja Etelä-Korea.

Vaatimusta tappajarobottien kieltämisestä kannattaa 28 maata. Euroopasta niihin kuuluu Itävalta, muut ovat etupäässä Afrikasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Joukkoon laskettu Kiina tosin on ilmoittanut kannattavansa tappajarobottien käytön kieltämistä, mutta ei niiden kehittämisen ja valmistamisen kieltämistä.

Suomi ei ole näkyvästi asemoitunut kumpaankaan leiriin.

Kampanja vaatii sopimusta

Maanantain vetoomuksen julkaisi ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin koordinoima Campaign to Stop Killer Robots -kampanja.

Kampanjakoalitio käynnisti toimintansa vuonna 2013, ja siinä on mukana 112 järjestöä 56 maasta. Vaatimuksena on merkityksellisen ihmisen kontrollin säilyttäminen voimankäytössä. Käytännössä kyse on täysin automaattisten aseiden kieltämisestä.

Tappajarobottien käyttäminen tarkoittaa kampanjan mukaan sitä, että ihmisiä surmataan algoritmien pohjalta.

Kampanjan mukaan useimmat maat haluaisivat neuvotella sopimuksen, mutta jarruttajavaltioiden takia Geneven kokous on jälleen jäämässä pelkäksi keskustelukerhoksi. Tämänkertainen kokous on kahdeksas vuonna 2014 alkaneessa sarjassa.

Kiellolla kannatusta

Kampanja muistuttaa, että tappajarobotit eivät kykene myötätuntoon eivätkä juridiseen tai eettiseen arviointiin käyttäessään tappavaa voimaa.

Tammikuussa julkaistun, 26 maassa tehdyn gallupin mukaan selvä enemmistö ihmisistä kannattaa tappajarobottien kieltämistä.

Elokuussa 2017 joukko tekoälyn tutkijoita kehotti kieltämään tappajarobotit, jotta ”ei avattaisi tätä Pandoran lipasta”.