Evelyn Beatriz Hernández ehti istua jo 33 kuukautta 30 vuoden vankeustuomiostaan.

21-vuotias Evelyn Beatriz Hernández vapautettiin maanantaina uusintaoikeudenkäynnissä syytteestä, jonka mukaan hän olisi murhannut lapsensa.

Hernández tunsi vuonna 2016 kovaa vatsakipua ja synnytti lapsen ulkokäymälässä. Lapsi löytyi myöhemmin sakokaivosta, ja sikiön todettiin olevan 32 viikon ikäinen.

Hernándezin äiti löysi käymälän vierestä tyttärensä, joka oli tajuttomana verenhukan takia.

Hernández, joka oli aikaisemmin raiskattu, on koko ajan kiistänyt, että hän olisi tiennyt olleensa raskaana. Hän ja hänen äitinsä kiistivät myös, että he olisivat tienneet sakokaivossa olleesta sikiöstä.

Ruumiinavauksessa ei pystytty toteamaan, oliko sikiö kuollut jo kohdussa vai vasta sakokaivossa. Tästä huolimatta Hernández tuomittiin ”raskauttavien asianhaarojen vallitessa tehdystä murhasta” 30 vuodeksi vankeuteen.

Viime helmikuussa Hernándezin tuomio kumottiin todisteiden riittämättömyyden vuoksi ja määrättiin uusi oikeudenkäynti.

Uusintaoikeudenkäynnissä syyttäjä vaati tuomion korottamista 40 vuoteen sen perusteella, ettei Hernández suojellut syntymätöntä lastaan.

Oikeus päätyi kuitenkin siis maanantaina vapauttavaan tuomioon. Tuomarin mukaan ei voitu osoittaa rikosta tapahtuneen.

”Jumalalle kiitos, oikeus on toteutunut”, sanoi Hernández päätöksen jälkeen. Hän oli ehtinyt istua 33 kuukautta tuomiostaan.

Äärimmäisen tiukka aborttilaki

El Salvadorissa on yksi maailman tiukimmista aborttilaeista. Se on yksi kolmesta Keski-Amerikan maasta, joissa abortti on kielletty kaikissa tapauksissa. Vuonna 1998 tiukennetun lain mukaan abortti on kielletty, vaikka raskaus olisi alkanut raiskauksesta, uhkaisi äidin henkeä tai sikiö olisi vakavasti epämuodostunut.

Abortista voidaan tuomita 2–8 vuodeksi vankeuteen. Mutta jos keskenmenon saanut tai kuolleen lapsen synnyttänyt turvautuu julkiseen sairaalaan, hänet saatetaan tuomita raskauttavien asianhaarojen vallitessa tehdystä murhasta 30–40 vuodeksi vankeuteen.

Laki heijastaa El Salvadorin sosiaalista eriarvoisuutta. Sen perusteella tuomitut ovat poikkeuksetta köyhiä. Varakkaat pystyvät teettämään abortin yksityisklinikoilla tai ulkomailla. Arvioidaan, että tuhansia laittomia abortteja tehdään vuosittain.

El Salvadorissa vallitsee myös voimakas machokulttuuri ja jengiväkivalta on laajalle levinnyttä. Arvioiden mukaan jopa 25 000 raskautta alkaa vuosittain raiskauksen seurauksena tässä 6,4 miljoonan asukkaan maassa.

Ensimmäinen uusintaoikeudenkäynti

Evelyn Beatriz Hernándezin tapausta on seurattu tarkasti myös ulkomailla, koska se on ensimmäinen, jossa on määrätty uusintaoikeudenkäynti.

Aikaisemmin on joitakin naisia vapautettu todisteitten puutteen vuoksi, esimerkiksi viime vuoden helmikuussa Teodora del Carmen Vásquez vapautettiin korkeimman oikeuden päätöksellä hänen kärsittyään 30 vuoden tuomiostaan jo lähes 11 vuotta. Vásquezin tuomiota ei kumottu, mutta sitä lievennettiin todisteiden puutteellisuuden perusteella.

Kansalaisjärjestöt sekä El Salvadorissa että ulkomailla ovat kampanjoineet aborttilain uhreiksi joutuneiden puolesta. Amnesty International vetosi Hernández-päätöksen jälkeen jälleen kerran El Salvadorin aborttilain muuttamiseksi.

Myös useiden maiden diplomaattiedustustot seurasivat Hernándezin oikeudenkäyntiä ja vapauttavan päätöksen jälkeen hän kiitti niitä tuesta.