Lehtikuva/Nicholas Kamm

Palkka pois niiltä, jotka eivät halunneet presidentin ilosanomaa kuunnella.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti viime viikon tiistaina puhetilaisuuden Pennsylvanian osavaltion Monacassa. Kuuntelijoina oli tuhansia Shellin sopimustyöntekijöitä, jotka olivat rakentamassa tuotantolaitosta yhtiölle.

Pian selvisi, että kaikki työntekijät eivät olleet tulleet paikalle innosta puhkuen. Työnantaja oli ilmoittanut pidättävänsä heiltä sen päivän palkan, jos he eivät ole kuuntelemassa Trumpia.

Meno oli siis kuin aikoinaan Neuvostoliitossa, jossa johtajien puhetilaisuuksien yleisömäärä varmistettiin komentamalla kombinaattien työntekijät paikalle.

Trumpille jäi trauma virkaanastujaisten yleisömäärästä.

Osavaltiossa ilmestyvä Pittsburgh Post -lehti kertoi viime perjantaina, ettei päivän palkan menettäminen vielä riittänyt rangaistukseksi Trumpin missanneille.

Yhtiössä tehdään 56-tuntista työviikkoa, jossa 16 tuntia on ylitöitä. Niille, jotka eivät olleet Trumpia kuuntelemassa, selvisi perjantaina, ettei heidän ylityörajansa katsottu ylittyneen. Näin heille maksettiin lopputunneista yksinkertaista palkkaa, kun Trumpia kuunnelleille maksettiin puolentoista kertoimella.

Näin Trump-tilaisuuden skippaaminen saattoi aiheuttaa yhdelle työntekijälle jopa 700 dollarin (630 euron) tulonmenetyksen.

Protestointi kielletty

Trumpin tilaisuuteen osallistujien edellytettiin olevan paikalla aamuseitsemästä yli kolmeen iltapäivällä. Lounastaukoa ei ollut, eikä ruokaa tarjottu paikalla.

Työntekijöille annettiin myös ohjeet, miten käyttäytyä tilaisuudessa: huutaminen, protestointi tai mitä tahansa vastarinnaksi tulkittavaa ei sallita.

Shellin edustaja sanoi perjantaina, ettei Monacan tiistain tapahtuma ollut propagandatilaisuus, vaan ”palkallinen koulutuspäivä, jossa oli vieraana puhuja, joka sattui olemaan presidentti”.

Trumpilla jäi tunnetusti paljon hampaankoloon siitä, että hänen virkaanastujaisissaan tammikuussa 2017 oli vähemmän yleisöä kuin Barack Obaman virkaanastujaisissa. Trump on vielä pitkään tilaisuuden jälkeen väittänyt päinvastaista, vaikka kuvat ovat osoittaneet todellisuuden.

Monacassa pitämässään puheessa Trump totuttuun tapaan nimitteli poliittisia vastustajiaan. Lisäksi hän kertoi tapaavansa ammattiliittojohtajia ja pyytävänsä heiltä tukea uudelleenvalintaansa.

”Ja jos he eivät sitä tee, niin äänestäkää heidät helvettiin tehtävistään, koska he eivät hoida hommiaan”, jatkoi presidentti Trump.

Puheen pitopaikka on osavaltion suurin rakennustyömaa, jossa on työssä 2 400 rakennusmiestä. He kuuluvat yli kymmeneen ammattiosastoon.