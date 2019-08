SDP vietti viikonloppuna Turussa 120-vuotisjuhlaansa. Puolue perustettiin vahvojen visioiden varassa. Sen 1903 hyväksytyssä Forssan ohjelmassa vaadittiin muun muassa kahdeksantuntista työpäivää, vähimmäispalkkaa ja yleistä kouluvelvollisuutta. Vaadittiin myös kaikkien työntekijöiden vakuuttamista sekä maksutonta lääkärinhoitoa ja lääkkeitä.

Vuonna 1903 yhteen puolueeseen mahtunut työväenliike vaati ”mahdottomia”, mutta nyt suurin osa tavoitteista on toteutunut ja niitä pitää itsestäänselvyyksinä kapitalistinenkin tiedemies.

116 vuotta myöhemmin visiointi ja utopiat sen sijaan on kielletty. Ainakin politiikassa ja poliitikoilta. Tuoreimpana tämän sai kokea liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.), joka puolueensa juhlissa lausui Aamulehden mukaan ”hurjan ehdotuksen”: SDP voisi tulevaisuudessa ajaa nykyistä lyhyempää työviikkoa.

Mistä oli kyse? Puoluejuhlan paneelikeskustelussa oli pohdittu, mitä vuonna 1899 perustetun puolueen teemat voisivat merkitä tänä päivänä.

Marin oli nostanut esiin kolme tulevaisuuden utopiaa tai konkreettista tavoitetta, jotka hän haluaisi nähdä jo lähitulevaisuudessa toteutuvan.

Yksi oli neljän päivän työviikko ja kuuden tunnin työpäivä.

– Onko se kahdeksan tuntia se lopullinen totuus. Minun mielestäni ihmiset ansaitsevat enemmän aikaa perheittensä, läheistensä, harrastusten ja sivistyksen parissa. Tämä voisi olla se seuraava askel meille työelämässä.

Tästä repesi iva ja pilkka: ehdotus on vitsi, miljardien lisäkustannukset, onko tehnyt oikeita töitä?

Kansanedustajakollega Arto Satonen oli näin rakentava:

Demokraatti: Ministeri Sanna Marin haluaa asettaa SDPn tavoitteeksi 4 päiväisen viikon ja 6 tuntisen työpäivän.Samaan aikaan ETLA osoittaa, että työajanpidennys on ollut Kikyn tehokkain keino parantaa kilpailukykyä. Kysymys kuuluu elääkö SDP reaalimaailmassa? #työ #kilpailukyky

Marin vastasi saamaansa arvosteluun Twitterissä:

Vastakin on pyrittävä työn tuottavuuden parantamiseen ja, että hyötyjä on tavallinen ihminen. Työajan lyhentämisestä voi ja pitää keskustella. 4 päivän työviikko tai 6 tunnin työpäivä elämiseen riittävällä palkalla on tänään ehkä utopiaa, mutta voi olla tulevaisuudessa totta.

— Sanna Marin (@MarinSanna) August 19, 2019