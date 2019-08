Hallitus kumoaa aktiivimallin budjettiriihessä

Hallitusohjelmassa mainitaan, että aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan, kun ensin on päätetty työllisyyteen vastaavasti vaikuttavista toimista. Tähän mennessä mallin työllisyysvaikutuksia on pidetty vaatimattomina. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen lausunto aktiivimallin työllisyysvaikutuksista on luvattu kuitenkin vasta lokakuussa.

Hallitus kuitenkin nuijinee aktiivimallin purun 17.–18.9. käytävässä budjettiriihessä. Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) on ehdottanut, että tutkimustuloksia työllisyysvaikutuksista tulisi odottaa vuodenvaihteeseen asti.

– Edunsaajan kannalta lienee selkeintä, että aktiivimalli puretaan vuoden 2020 alusta lähtien, eikä odoteta aktiivimallin mahdollisten työllisyysvaikutusten arviointia, sosiaali- ja terveysministeri Anna-Kaisa Pekosen eritysavustaja Jiri Sironen toteaa.

Aktiivimallin kumoaminen vaatii lakimuutoksen.