Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Ministeriö esittää 5 miljoonaa euroa, mitoitus maksaa 250 miljoonaa.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytymätön valtiovarainministeriön budjettiesitykseen. Hänen mukaansa siinä ei ole varattu riittävästi rahaa hoitajamitoituksen nostamiseen. Luvattu 0,7:n mitoitus vaatii huomattavasti enemmän kuin viisi miljoonaa euroa.

Hoitajamitoituksen nostamisen 0,7:ään on arvioitu vaativan 250 miljoonaa euroa. Suuruusluokaltaan se vastaa kuntaveron nostoa keskimäärin 0,25 prosenttiyksiköllä koko maassa. Valtio on kuitenkin luvannut korvata kunnille hoitajamitoituksen nostamisesta aiheutuvat kulut.

Paavolan mukaan tilanne vanhustenhoidossa huononee koko ajan, eikä kriisi ole ohi. Viestiä tästä jäsenistöltä sekä omaisilta virtaa SuPerin toimistoon yhä useammin. Huoli hoitajien jaksamisesta ja hoidon laadusta on suuri.

– Onko oikein, että Suomessa arvostus hoidettavia ja hoitajia kohtaan ei näy missään? Paavola kysyy.

– Ei ole oikein, että hoitajat tekevät työtään hyvästä sydämestään ja uhraavat jopa oman terveytensä eivätkä hoidettavat saa sitä hyvää hoitoa, jonka yhteiskunta on heille luvannut. Nyt luotetaan liikaa hoitajien jaksamiseen.

Liiton mukaan vanhustenhoidossa ovat edelleen samat ongelmat kuin keväällä. Hoitohenkilökuntaa on aivan liian vähän, niin ympärivuorokautisessa kuin kotihoidossakin. SuPerin mukaan vanhustenhoitoa on kehitettävä monella saralla, mutta henkilöstömitoitus on saatava kuntoon pikaisesti.

– Työntekijöiden loppuun palaminen ei ole vain uhka vaan se on todellisuutta tällä hetkellä. Yhä useampi vaihtaa alaa jaksamisongelmien vuoksi.