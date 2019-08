Lehtikuva/Martti Kainulainen

Väite leikkauksesta ei kerta kaikkiaan pidä paikkaansa. Rahaa on päinvastoin tulossa lisää.

Kokoomus on ollut kestohallituspuolue yhtä vaalikautta lukuun ottamatta vuodesta 1987. On Kalle Päätalon ilmaisua käyttäen järkeen mahtuva asia, että oppositiopolitiikassa on vielä opettelemista, kun on tottunut hallitsemaan.

Itsestään tarkan talouspuolueen kuvaa luovien olisi kuitenkin hyvä olla tarkkoja talousasioissa alusta alkaen. Pitkäaikaisen valtiovarainministeriöpuolueen pitäisi osata edes lukea budjettia.

Kokoomuksen kansanedustajat Pauli Kiuru ja Timo Heinonen levittivät sunnuntaina palturia siitä, että ”Rinteen hallitus leikkaa kansallispuistoilta ja luontokohteilta”. Kokoomuskaksikko väitti hallituksen leikkaavan yhteensä lähes 2,8 miljoonaa kansallispuistojen peruskorjaus- ja kehittämisrahoista. Kokoomuksen verkkolehden lisäksi ”uutisen” julkaisi Hämeen Sanomat.

Totuus on päinvastainen: budjettiehdotuksessa kansallispuistot ovat saamassa lisää rahaa. Metsähallituksen luontopalveluiden perusrahoitukseen on tulossa 5,5 miljoonan euron lisäys ja reitteihin sekä suojelualueiden luonnonhoitoon 1,5 miljoonaa lisää.

– Tämän lisäksi olemme hallitusneuvotteluissa sopineet Luontopalveluiden korjausvelan kattamisesta monivuotisella ohjelmalla, joka toteutetaan kun tulevaisuusinvestoinneista päätetään, kokoomuslaisia oikoi keskustan Mikko Kärnä.

– Jos ei itse kykene tulkitsemaan valtion budjettiehdotusta, niin silloin on aina parempi ottaa yhteyttä asiantuntijoihin, Kärnä jatkoi.

Kokoomuksen lehti on korjannut uutisensa, Hämeen Sanomien lukijat ovat edelleen Heinosen levittämän väärän tiedon varassa.