Selkokieli

Selkokieli on kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Selkokieltä on kehitetty Suomessa 1980-luvulta lähtien

Aluksi selkokieltä kehitettiin kehitysvammaisten ihmisten tarpeisiin.

1990-luvulla selkokielisiä aineistoja alettiin tuottaa myös vanhusryhmille sekä uussuomalaisten käyttöön.