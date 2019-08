Naisasialiitto Unioni myöntää Lyyti-arvonimen vuosittain tunnustukseksi ansiokkaasta tasa-arvotyöstä. Ruskeat Tytöt Median Unioni palkitsee heidän uraauurtavasta työstään ei-valkoisten tyttöjen ja naisten näkyvyyden sekä aseman parantamiseksi. Ruskeat Tytöt Media tarjoaa ainutlaatuisen tilan ruskeille suomalaisille tehdä toimintaa, kulttuuria ja viestintää omilla ehdoillaan.

Ruskeat Tytöt on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ruskeilta ihmisiltä ruskeille ihmisille tarkoitettu yhdistys. Sen tavoitteena on laajentaa kuvaa ruskeista ihmisistä kulttuurin, erityisesti median, viestinnän ja kirjallisuuden alueella. Yhdistyksen tarkoitus on normalisoida heistä kerrottavia tarinoita sekä toimia alustana ruskeille kulttuuriammattilaisille ja asiantuntijoille toteuttaa omia luovia projektejaan.

Naisasialiitto Unioni nimittää Vuoden Lyytin Unionin edesmenneen aktiivin ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pitkäaikaisen pääsihteerin Eeva-Liisa Tuomisen eli Lyytin muistoksi. Arvonimen saaja palkitaan Naisasialiitto Unionin perinteisessä kesäjuhlassa Villa Salinissa Helsingin Lauttasaaressa 16.8.2019.

Lyyti nimettiin nyt 21. kerran. Palkinnon ovat aikaisemmin saaneet muiden muassa ministeri Elisabeth Rehn, Kynnys ry:n puheenjohtaja Amu Urhonen, muusikko Paula Vesala, näyttelijä-ohjaaja Heidi Lindén, akatemiatutkija Tuula Juvonen, sairaanhoitaja, tutkija Fadumo Dayib ja evankelis-luterilaisen kirkon piispa Irja Askola.