Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäen mukaan valtiovarainministeriön perjantaina julkaistu budjettiesitys on selkeä osoitus suunnanmuutoksesta Suomessa hallituksen vaihtumisen myötä.

– Kyse on vasta valtiovarainministeriön omasta esityksestä, ja budjettineuvotteluissa esitystä tullaan tarkentamaan ja parantamaan. Valtiovarainministeriön ehdotus jo kuitenkin osoittaa, että suunta on käännetty. Leikkausten sijaan nyt panostetaan tulevaisuuteen, Arhinmäki sanoo.

Samaa totesi vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson aiemmin Twitterissä:

Suomalaisten hyvinvointia on kavennettu liian pitkään. Neuvottelut ensi vuoden budjetista käynnistyvät tänään julkaistavien budjettiesitysten myötä, mutta jo nyt on selvää, että leikkausten tie on kuljettu loppuun ja panostukset suomalaisten hyvinvointiin käynnistyvät.

