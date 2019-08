Lehtikuva/Ozan Kose

Moniin jalkapallomaailman ongelmiin on onnistuttu puuttumaan.

Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji, ja historian saatossa suosiota on pyritty käyttämään hyväksi myös epäterveisiin ja epädemokraattisiin tarkoituksiin. Milloin se on ollut keino aggressioiden purkamiseen 1980-luvun brittihuligaanien tapaan, milloin rasismin ja fasismin välikappale.

Futisväkivallasta valtaosa on saatu Englannissakin kitkettyä, ja esimerkiksi erilaisin rasisminvastaisin kampanjoin (joista tunnetuin lienee kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn Punainen kortti rasismille) on puututtu syrjivään käytökseen katsomoissa. Viime viikkoina uutiset ovat kuitenkin kertoneet, että työtä on vielä tehtävänä.

Viimeisten vuosikymmenten aikana äärioikeistolainen liikehdintä on ollut futisväen keskuudessa vahvaa.

Kolumnistikollega Kohonen kirjoitti vuosi sitten Saksassa sijaitsevan Chemnitzin tilanteesta. Kaupungissa puhkesi tuolloin väkivaltaisia ja rasistisia mellakoita, joihin ottivat osaa myös paikallisen futisseuran, Chemnitzer FC:n faniryhmät. Kaotic Chemnitz -nimellä kulkevan porukan avainhahmoilla on porttikielto kotipeleihin, mutta vierasotteluissa on tietenkin eri säännöt – mikä johti viime viikolla joukkueen kapteenin, Daniel Frahnin irtisanomiseen. Loukkaantunut Frahn – joka oli jo aiemmin saanut seuralta huomautuksen äärioikeistolaisten kanssa veljeilystä – katseli vierasottelua Hallescher FC:tä vastaan katsomossa yhdessä Kaoticin väen ja muiden äärioikeistolaisiksi tiedettyjen fanien kanssa, ja seuran mitta täyttyi.

Etenkin Itäisessä Saksassa äärioikeisto on käyttänyt futisstadioneita rekrytoimiseen, ja monen joukkueen kannattajaryhmillä on ongelmallinen leima. Ilmiö ei tietenkään ole noussut tyhjästä, ja sitä on Englannin huliganismin tapaan selitetty yhteiskunnallisilla ongelmilla, köyhyydellä ja työttömyydellä. Tässä toki onkin perää, mutta fasismin ja rasismin epäpyhää liittoa futiksen kanssa se ei yksin selitä.

Pietarin Zenit on ollut jo pitkään tunnettu pelaajapolitiikastaan, jossa suositaan valkoihoisia. Kun seura vastikään kiinnitti miehistöönsä brasilialaisen Malcomin, oli fanien vastaanotto tyly. Osa kannattajista julkaisi lausunnon, jossa todettiin, etteivät he ole rasistisia, mutta haluavat silti säilyttää joukkueen valkoisena ”perinteiden” vuoksi. Seura ei ainakaan tätä kirjoitettaessa ollut kritisoinut fanien toimintaa, ja huhut kertovat Malcomin sopimuksen olevan liipaisimella. Muutama vuosi sitten vastaavaa kohtelua Zenitissä sai niin ikään brasilialainen Hulk, jota fanit pilkkasivat apinaksi.

Venäläisillä kannattajilla on viime vuosina ollut väkivaltainen maine, riippumatta taustaideologiasta. Kuitenkin viimeisten vuosikymmenten aikana äärioikeistolainen liikehdintä on ollut futisväen keskuudessa vahvaa. Myös pelaajat ovat kunnostautuneet: keväällä entinen maajoukkuetähti Pavel Pogrebnjak piti naurettavana ajatusta mustista pelaajista Venäjän maajoukkueessa. Kommentti ”haisi rasismilta” jopa presidentti Vladimir Putinin ihmisoikeusasioiden neuvonantajan mukaan.

Koska jalkapallo on yhteiskunnallinen ilmiö eikä sen toimintamekanismeja voi täysin erottaa yleisestä yhteiskuntakehityksestä, on futiksen epämiellyttäviin lieveilmiöihin puuttuminen usein vaikeaa. Seurat voivat kuitenkin toimia tässä tiennäyttäjinä ja vaikuttaa siten myös ilmapiiriin, ja Chemnitzer FC:n toiminta Frahnin suhteen on mallikelpoista. Kapteenin erottaminen ei ole helppo nakki koskaan, mutta tässä seura toimi selkärankaisesti vedoten paitsi seuran sääntöihin, myös Saksan perustuslakiin.

Seurojen toiminta voi vaikuttaa myös ihmisten asenteisiin. Stanfordin yliopiston tutkimuksen mukaan sen jälkeen, kun Mohamed Salah palkattiin Liverpooliin, viharikokset alueella ovat vähentyneet reilusti. Tutkijoiden mielestä asia selittyy Salahin antamalla roolimallilla sekä positiivisella kuvalla muslimeista. Ehkä Pietarissakin kannattaisi ottaa paperi lukuun.

