Lehtikuva/Vesa Moilanen

Eläketuki Eläketukea voi saada, jos työtön on: – syntynyt ennen 1.9.1958 – ollut työttömänä viisi vuotta 1.9.2012 – 31.8.2018 välisenä aikana – sekä ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2018. Eläketukea maksetaan lokakuusta lähtien. Tuki on kooltaan takuueläkkeen suuruinen, eli 784,52 euroa kuukaudessa. Eläketuen lisäksi hakija voi saada asumistukea, mutta ei työmarkkinatukea. Hakuaika alkaa 15. elokuuta. Tukea voi hakea myöhemminkin ja takautuvasti puolen vuoden ajalta. ILMOITUS Lähde: Kela

Vaihtoehdoksi toivotaan pidempää palkkatukea.

Ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu eläketuki laajenee lokakuussa koskemaan ennen 1.9.1958 syntyneitä. Tuen haku käynnistyy 15. elokuuta. Kela arvioi, että noin 3 350 henkilöä on oikeutettu tukeen.

Eläketuki on tarkoitettu työmarkkinatuen vaihtoehdoksi. Eläketuki on takuueläkkeen suuruinen, 784,52 euroa kuukaudessa. Sen sijaan työmarkkinatukea voi saada korkeintaan viideltä arkipäivältä viikossa ja se on 32,40 euroa päivältä.

Kelasta kerrotaan, että pitkäaikaistyötön voi hakea eläketukea, vaikka sattuisi olemaan juuri nyt työssä tai työllistettynä. Etuuspäällikkö Pirjo Raute sanoo, että tarkoituksena on antaa vaikeasti työllistyville pitkäaikaistyöttömille mahdollisuus siirtyä työmarkkinoilta eläkkeelle.

Ehtona on, että hakija on ollut yhteensä viisi vuotta työttömänä ajanjaksolla 1.9.2012–31.8.2018 ja että hän on ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2018.

Raute huomauttaa, että eläketuella oleva voi tehdä töitä.

Kaikki eivät tartu tilaisuuteen

Lex Lindströminä tunnettu eläketuki otettiin ensimmäisen kerran käyttöön toukokuussa 2017. Tuolloin tuki koski ennen 1.9.1956 syntyneitä. Lex Lindström II astuu voimaan 1. lokakuuta, mutta haku käynnistyy jo aiemmin.

Ensimmäisellä kerralla Kela lähetti kirjeen etuudesta noin 5 000:lle eläketukeen mahdollisesti oikeutetulle. Lisäksi uudesta tukimuodosta tiedotettiin TE-toimistoille ja kuntien sosiaalitoimistoille.

Rauteen mukaan osa tukeen oikeutetuista ei tarttunut tilaisuuteen. Hän arvioi, että moni hakijoista katsoi olevansa liki vanhuuseläkettä eikä siksi hakenut eläketukea.

Ensimmäisellä kerralla eläketuki myönnettiin noin 3 800 henkilölle.

”Muitakin mahdollisuuksia hyvä tarjota”



Työttömien keskusjärjestössä eläketuen laajentamista pidetään oikeudenmukaisena mahdollisuutena. Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski toivoo kuitenkin, että ikääntyneille työttömille tarjottaisiin myös väyliä työelämään.

Hänen mukaansa yli 55-vuotiailla pitkäaikaistyöttömillä tulisi olla oikeus pidempään palkkatukeen. Se voisi kestää yhtä pitkään kuin hakijan työttömyys on jatkunut. Kuuden kuukauden jaksot ovat hänestä usein liian lyhyitä, jos työttömyys on jatkunut pitkään.

Nykyisin palkkatuetussa työssä voi te-palvelut.fi:n mukaan olla 6–12 kuukautta kerrallaan. Tosin yli 60-vuotias työtön voi saada palkkatuen 24 kuukaudeksi, jos hän ollut vähintään 12 kuukautta työttömänä juuri ennen palkkatukea.