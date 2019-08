Lehtikuva/Markku Ulander

Pääministerin mukaan hallitus luottaa työllisyyspolitiikassa ihmisiin, ei rangaistuksiin.

Aktiivimallin leikkuri puretaan, vahvistivat SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Antti Rinne ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ryhmän kesäkokouksen alkajaisiksi Helsingissä.

Rinne sanoi hallituksen työllisyyspolitiikan perustuvan luottamukseen.

– Se tarkoittaa hyviä suhteita työelämän osapuolten ja valtion välillä, mutta ennen kaikkea luottamusta ihmisiin. Emme halua hakea työllisyyden kasvua rangaistuksin ja sanktioin, jotka kohtelevat ihmisiä epäreilulla ja epäoikeudenmukaisella tavalla. Siksi poistamme aktiivimallin leikkurin.

Rangaistusten sijaan Rinne lupasi panostusta palveluihin ja jokaiselle sopivaa ja työllistymistä tukevaa palvelua, koulutusta tai kuntoutusta.

Lindtmanin mukaan näyttää siltä, että aktiivimallissa punnitaan hallituksen oikeudenmukaisuuslinja.

– Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä lähtee siitä, että hallituksen on tehtävä päätökset tänä syksynä aktiivimallin leikkurin purkamiseksi. Aktiivimalli on tehoton, epätarkoituksenmukainen ja epäoikeudenmukainen. Siksi se puretaan ja unohdetaan hyllyn viimeisimpään mappiin. Se on meidän tehtävämme.

Syksyllä monta isoa asiaa



Aktiivimallin sijaan demarijohtajat peräsivät aitoja työllisyystoimia.

Lindtman luetteli, että työvoimapolitiikan resursseja nostetaan, palkkatuen käyttöä lisätään ja yksinkertaistetaan ja ensimmäisen työntekijän palkkaamista tuetaan.

– On tärkeä kohdentaa työllisyystoimet niihin ryhmiin, joissa on paras mahdollisuus nostaa työllisyysastetta: osatyökykyisiin, pitkäaikaistyöttömiin ja nuoriin. Luotan myös yhteistyön ja sopimisen voimaan ja siihen, että työmarkkinajärjestöt tulevat esittämään vaikuttavia työllisyystoimia.

Rinteen mukaan muita syksyn isoja asioita ovat eläkelupauksen ensimmäisen erän toteuttaminen ja hoitotakuun sekä hoitajamitoituksen toteuttamisen valmistelu sekä työllisyysasteen nostamiseen tähtäävät toimet.

Syksyn aikana valmistellaan lisäksi sote-esitystä ja ratkaistaan Uudenmaan erillismalli sekä käynnistetään kaupunki- ja aluepolitiikan uuden tulemisen valmistelu.

– Koulutuksen, tutkimuksen ja tieteen kunnianpalautus käynnistetään, Rinne sanoi.