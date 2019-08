Lehtikuva/Augustin Wamenya

Kongon demokraattisessa tasavallassa (DRC) kokeilluista lääkkeistä kaksi näyttää toimivan.

Erittäin tappava ja tarttuva verenvuototauti ebola voi lähitulevaisuudessa olla ehkäistävissä ja hoidettavissa, kertoo kansainvälisessä lääkekokeiluissa mukana ollut Yhdysvaltojen kansallinen allergioiden ja kulkutautien instituutti NIAID.

Kongossa viime vuoden elokuussa alkaneen epidemian aikana sairastuneita on hoidettu neljällä eri lääkkeellä. Kaksi lääkkeistä on seurannan aikana osoittautunut tehokkaiksi. Mikäli hoito aloitetaan ajoissa, jopa 90 prosenttia tartunnan saaneista ihmisistä voi selviytyä. Tutkimuksessa ilmeni, että mitä vähemmän ebolaa aiheuttava virus on potilaan veressä ehtinyt lisääntyä, sitä suuremmat ovat hänen selviytymismahdollisuutensa.

Marraskuussa käynnistyneen lääkekokeilun takana on kansainvälinen tutkijaryhmä ja sitä koordinoi Maailman terveysjärjestö WHO. Nimellä REGN-EB3 ja mAb114 tunnetut lääkkeet ovat laskeneet ebolakuolleisuutta merkittävästi. Vuoden kestäneen epidemian aikana ebolaan on Kongossa kuollut 1 800 ihmistä.

Olennainen osa lääkkeiden toimivuutta on ebola-tapausten mahdollisimman varhainen löytäminen. Siksi tutkimusryhmä ja paikalliset tekevät kenttätyötä ja pyrkivät löytämään mahdolliset tautitapaukset mahdollisimman varhain.

Ebolaa vastaan on kehitetty myös kokeellinen rokote, josta on saatu lupaavia tuloksia kenttätutkimuksessa Guineassa vuonna 2015. Rokotetta on käytetty myös Kongon demokraattisessa tasavallassa käynnissä olevan epidemian torjumiseksi. Maailman terveysjärjestö on toistaiseksi sallinut rokotteen käytön vain hätätilanteissa.