Lehtikuva/Martti Kainulainen

Valtiovarainministeri Mika Lintilä sanoi painopisteen olevan toimissa, joihin Suomi voi kansallisesti vaikuttaa.

Valtiovarainministeriö aloitti tiistaina ensi vuoden budjettiesityksen sisäisen valmistelunsa käymällä läpi talouden isoa kuvaa.

– Hallitusta ja hallituksen talousohjelmaa kohtaan oli paljon kritiikkiä ja sitä epäiltiin silloin, kun säätytalosta tultiin ulos. Meidän on tarkoitus tällä budjetilla osoittaa, että me tulemme pitämään kiinni hallitusohjelmasta ja siitä talousohjelmasta, joka on hallitusohjelmaan kirjattu ja yhteisesti sovittu, sanoi valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) neuvottelutauolla.

Hallitusohjelman tavoitteena on julkisen talouden tasapaino vuonna 2023.

Lintilä jatkoi, että parin viime kuukauden aikana maailmalta on tullut paljon viestejä, jotka tuovat epävakaisuutta maailmantalouteen. Siksi budjetin painopisteen tulee olla niissä toimissa, joihin Suomi pystyy vaikuttamaan kansallisesti ja joilla on Suomen talouskehitystä tukeva vaikutus.

– Eli budjetissa rakennetaan luottamusta ja ennustettavuutta sillä tavalla, että pystymme vastaamaan näihin haasteisiin kasvun kautta.

Suomessa talouden suuri haaste on Lintilän mukaan työllisyys. Työllisyyden nostamisella voidaan vastata talouden mahdollisesti ennustettua pienempään kasvuun. Yritykset taas pitävät Lintilän mukaan tämän hetken suurimpana ongelmana osaavan työvoiman saamista.

Mistään yksityiskohdista Lintilä ei halunnut puhua, mutta työllisyydestä hän lupasi ”selkeän kokonaispaketin”. Mitään uusia kilpailukykysopimus-tyyppisiä ratkaisuja hän ei tässä tilanteessa kaipaa.

– Tällä hetkellä parasta olisi, että pidettäisiin rauhalliset ja pysyvät linjat talouspolitiikassa, koska se tuo omalta osaltaan ennustettavuutta.

– Totta kai olen huolestunut Suomen kilpailukyvystä. Me olemme saaneet sen kuntoon, mutta verrokkimaihin verrattuna olemme suunnilleen samalla rintamalla ja kilpailukykyä tulee vaalia.

Numeroista Lintilä ei sanonut vielä mitään. Niitä VM:n sisäisessä budjettiriihessä käsitellään tänään iltapäivällä ja keskiviikkona.

Koko hallituksen budjettiriihi järjestetään tänä vuonna syyskuun puolivälissä.