Pixapay/StockSnap

Suomalaiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset kääntäjät antavat tukensa norjalaisten av-kääntäjien lakolle. Norjassa 30 freelance-kääntäjää on kieltäytynyt viime viikosta lähtien Broadcast Text Internationalin (BTI) toimeksiannoista. Työtaistelu näkyi heti kolmella tv-kanavalla.

Norjan av-kääntäjien yhdistyksen, Norsk Audiovisuell Oversetterforening (Navio), mukaan tarkoituksena on saada neuvotteluissa korotus palkkioihin, jotka ovat pysyneet samoina 15 vuotta. Neuvottelut ovat kestäneet jo kaksi vuotta.

Miksi Kieliasiantuntijat ry tukeepientä norjalaisten lakkoa, toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik?

– BTI toimii kaikissa Pohjoismaissa ja meillä kaikilla on vähän samanlaisia ongelmia. Toivomme, että voisimme keskustella yhtiön johdon kanssa näistä ongelmista yhteispohjoismaisesti.

Miten aiotte tukea norjalaisia kollegoita konkreettisesti?

– Meillä Suomessa on BTI:n kanssa voimassa oleva työehtosopimus, joten työrauha on voimassa eikä työseisauksia voi järjestää. Seuraamme tilannetta, herätämme keskustelua ja koetamme muiden järjestöjen kanssa saada yhtiö neuvottelemaan asiasta.

Mikä BTI:n palkkioissa on ongelmana?

– Ne ovat pieniä. Jotta freelancerit saisivat työstään säällisen tulon, työtahdista tulee kestämätön pitkällä aikavälillä. Pienet palkkiot eivät myöskään tunnusta työn vaativuutta tai merkitystä esim. suomalaisten lasten ja nuorten lukutaidon kehittymiselle.

Koska Suomessa alkavat seuraavat palkkaneuvottelut?

– Työsuhteessa olevien työehtosopimus on voimassa tammikuun loppuun. Vuodenvaihteessa alkavat uudet työehtoneuvottelut.

– Freelancer-kääntäjät toimivat palkkiopohjalla. Emme ole vielä saaneet heitä sopimuksen piiriin, vaikka osa heistä tekee töitä palkansaajan kaltaisessa asemassa.

Miksi palkat ja palkkiot ovat pudonneet?

– Kilpailu on kovaa ja se on globaalia. Esimerkiksi jonkin tietyn tv-sarjan kaikki kielet niputetaan yhteen ja myydään paketteina, joista isot yritykset kilpailevat. Sitten käännökset jaetaan eri maiden konttoreihin.

– Kun päätökset tehdään globaalilla tasolla eikä kansallisella, meidän on hyvin vaikea neuvotella kansalliseen elintasoon sopivia palkkioita. Usein hinnat on määrätty muualla. Tilanne on aika haastava. Onneksi meitä suojaa se, että suomi on pieni kieli. Käännöksiä ei voi teettää kenellä vain. Konekääntimet eivät ainakaan vielä taivu suomeen, eivätkä norjaan av-käännöksissä. Audiovisuaalinen kääntäminen on kääntämisen erikoisala.