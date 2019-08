Lehtikuva/Roni Rekomaa

Kommentti: SDP ja vasemmistoliitto eivät yhdisty, koska vasemmistoliittolaiset eivät halua ja puolueita erottavat muutkin kuin ”historialliset syyt”.

Keskustelu SDP:n ja vasemmistoliiton yhdistymisestä pulpahtaa säännöllisesti pintaan yhtä varmasti kuin kesäloman jälkeinen ketutus. Sen aloittavat joko demarit tai sellaisiksi aikovat vasemmistoliitosta lähtöä tekevät.

Sunnuntaina oli vuorossa SDP:n veteraanikansanedustaja Erkki Tuomioja Lännen Median haastattelussa. Perustelut olivat ne samat kuin aina ennenkin: yhdessä olisi enemmän voimaa ja puolueet ovat erillään vain historiallisista syistä.

– Vasemmistoliittolaiset ovat valtaosin sosiaalidemokraatteja, hän myös totesi.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin vastaus saatiin muutama tunti myöhemmin. Ajatukselle ei löydy kannatusta eikä idea ole hyvä, hän sanoi Lännen Medialle.

Tuomioja itse harmitteli myöhemmin sunnuntaina Facebookissa lausumansa saaneen liikaa huomiota.

Hän aikoo myöhemmin palata perusteellisemmin vasemmiston tilaan ja tulevaisuuteen Suomessa tilanteessa, jossa molempien puolueiden yhteinen gallupkannatus pyörii 25 prosentin tuntumassa.

Tuomioja kirjoitti tietävänsä puolueiden yhdistämiskysymyksen olevan vallitsevissa oloissa epärealistinen, eikä se ”ole ensimmäinen, saatikka ainoa tai tärkein asia jota tulee ennakkoluulottomasti katsoa, mutta ei myöskään sellainen joka tulee ennakkoluuloisesti heti kättelyssä sulkea pois”.

Ympäristö ja vähemmistöjen asia erottavat



Tuomiojan ajatus siitä, että vasemmistopuolueita on kaksi vain historiallisten syiden takia, on outo. Viime vaaleista on jo tehty tutkimus, jossa selvitettiin eri puolueiden äänestäjille tärkeimpiä asioita. SDP:n ja vasemmistoliiton kannattajilla oli paljon yhteistäkin, mutta myös isoja eroja. Ympäristö ja ilmastokatastrofi olivat tärkeitä alle puolelle demarien äänestäjistä, mutta yli 70 prosentille vasemmistoliiton. Vähemmistöjen oikeuksia painotti vain neljäsosa demareista, 42 prosenttia vasemmistoliittolaisista.

– Tässä on selviä aatteellisia painotuseroja, jos katsoo esimerkiksi, miten vasemmistoliitossa on haluttu ottaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikka keskeiseksi lähtökohdaksi kaikelle sille politiikalle, jota tehdään, sanoi myös Li Andersson.

Keskustelu vasemmistopuolueiden yhdistymisestä taisi päättyä tällä erää tähän Tuomiojan vähän väsyneeseen ajatusleikkiin, mutta tuskin lopullisesti. Ukkoutuva ja kannatustaan menettävä SDP kaipaa kipeästi uutta verta ja tuoreita ajatuksia. Naapuriapu varmaan kelpaisi.