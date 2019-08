Dokumentissa Aatos ja Amine on hyvin kansainväliset puitteet. Aatos on ohjaaja Reetta Huhtasen sisaren suomalais-chileläisen perheen kuusivuotias jälkikasvu, marokkolaistaustainen Amine hänen paras kaverinsa. Tapahtumapaikkana on Molenbeekin kaupunginosa Brysselissä.

Paikka tuli tunnetuksi ääri-islamistien 2015 marraskuussa Pariisissa ja Brysselissä tekemien tuhoisien terrori-iskujen takia.

Lapsuuden maailma kavereineen, leikkeineen, mietteineen, kouluineen ja koteineen muodostaa luontevan alustan moni-ilmeiselle dokumentille.

Ranskaa yhteisenä kielenä puhuvilta lapsilta kuullaan raikkaita ajatuksia elämän ihmeistä. Niissä on heidän kokemanaan vielä vahva taianomaisuuden tuntu, minkä elokuva tekee nautittavasti selväksi.

Lasten näkökulman kunnioittaminen siivittää muutenkin kerrontaa. Dokkari huokuu maanläheisyyttä ja vivahteikkuutta, syntyvää tunneilmastoa värittää hienovarainen intiimiys. Lasten fyysinen pienuus on huomioitu kuvausratkaisuissa oivaltavasti.

Yleisemmällä tasolla dokkari tarjoaa antoisaa kuvaa jokapäiväisestä elämästä aikamme eurooppalaisen suurkaupungin työväenluokkaisella alueella. Sen maahanmuuttajataustaisista asukkaista muslimeilla on iso enemmistö.

Aminen arjessa on vahvasti läsnä islam. Isä johdattaa hänet hartaushetkiin kodin sisällä, ja myös koulu tuntuu osoittavan aktiivisesti tietä uskon asioiden suhteen.

Aatos liputtaa enemmän tuttujen mytologioiden (Hermes, Poseidon) puolesta ja muistaa siinä ohessa Jeesusta sekä tarunhohtoista kuningaskotkaa.

Kaksikon ystävä Flo on tyttö. Hän sanoo tylysti ”ei” ystäviensä jumaluuspohdinnoille.

Aikanaan tulevat terrori-iskut, ja saman tien näkökulma laajenee omalla painollaan. Näilläkin hetkillä eli lasten maailman ja isomman yhteiskunnallisen kuvion suhteen hahmottamisessa dokumentti säilyttää linjakkuutensa.

Kaikki ei välttämättä näy kuvissa, mutta yhtä ilmeistä on, että pinnan alla väreilee, milloin mitäkin.

Aatos ja Amine (Suomi-Belgia-Saksa, 2019). Ohjaus ja käsikirjoitus Reetta Huhtanen. Kesto 73 min. Ensi-ilta 9.8.