Lehtikuva/Martti Kainulainen

Yhtiön mainonta herätti taas keskustelun koko sen asemasta. Pääministeri väläytti Ruotsin lisenssijärjestelmän kaltaista ratkaisua.

Kohut Veikkauksen tämän kesän mainonnasta johtivat keskusteluun yhtiön monopolista pelimarkkinoilla. Ensin Veikkauksen mainoksessa yhdistettiin rahapelaaminen kahvilla käynnin kaltaisiin päivärutiineihin ja toisessa mainoksessa ”terapeutti” kannusti hakemaan elämään jännitystä rahapelien avulla.

Veikkaus veti jälkimmäisen radiomainoksen pois ja yhtiön toimitusjohtaja Olli Sarekoski myönsi virheet markkinoinnissa. Kohujen takia Veikkaus laittoi osan mainoksistaan tauolle syyskuun loppuun saakka, mutta pääministeri Antti Rinne ärähti keskiviikkona yhtiön mainonnan ongelmista ja pohti sen pelimonopolin purkamista. Hän väläytti Ruotsin lisenssimallin kaltaista järjestelyä, jossa toiminta on luvanvaraista.

– Meillä on tällä hetkellä monopoli ja olemme sen eteen tehneet töitä EU-jäsenyyden yhteydessä ja sen jälkeen. Sillä on ollut monia hyviä vaikuttavuuksia Suomeen, mutta maailma muuttuu, ja meidän täytyy tarkastella tilannetta maailman muutoksen myötä, Rinne sanoi toimittajatapaamisessa keskiviikkona.

”Pikemminkin lisäisi haittoja”



Veikkauksen hallintoneuvoston jäsen, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki puolustaa blogissaan nykyistä järjestelmää.

Hän kirjoittaa monopolin purkamisen kannattajien olevan niitä, ”jotka ovat jollain tavalla kytköksissä kansainvälisiin pelifirmoihin ja hyötyisivät taloudellisesti Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmän purkamisesta”.

Arhinmäki ei pidä uskottavana, että mainostus muuttuisi vähemmän aggressiiviseksi ja houkuttelevaksi, jos monopoli purettaisiin tai pelihaitat vähenisivät tarjonnan lisääntyessä ja ulkomaisten peliyhtiöiden tullessa markkinoille. Hänen mukaansa monopolin purkaminen pikemmin lisäisi pelihaittoja kuin vähentäisi niitä.

Kysymys on isoista rahoista. Yksinoikeusjärjestelmä takaa taiteelle, liikunnalle, tieteelle ja nuorisolle sekä sosiaali- ja terveysjärjestöille ja hevosurheilulle yhteensä noin miljardi euroa vuodessa. Lisäksi yhteiskunta hyötyy vuosittain yli 200 miljoonaa euroa arpajaisverosta, jota maksaa lähinnä Veikkaus.

”Pohjoismaisten kokemusten perusteella yhteiskunnan saama taloudellinen hyöty todennäköisesti laskisi, jos yksinoikeusjärjestelmästä siirryttäisiin lisenssijärjestelmään”, Arhinmäki kirjoittaa, ja kysyy, onko realistista, että tämä taloudellinen aukko muun muassa kulttuurille ja liikunnalle täytettäisiin ”jostain muusta”?

Peliautomaatteja vaaditaan pois kaupoista



Veikkauksen mainonnasta Arhinmäki toteaa, että siinä on tapahtunut selkeitä ylilyöntejä.

”Vaikuttaa siltä, että Veikkaus aika ajoin koettelee hiukan kepillä jäätä, missä menee sopivan mainonnan raja.”

Myös tänään äitiyslomalle jäävä tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on puolustanut nykyistä järjestelyä. Hänen mukaansa ainakin Ruotsissa lisenssijärjestelmä on tarkoittanut mainonnan merkittävää lisääntymistä ja sillä on vääjäämätön yhteys myös pelihaittojen kasvuun.

Parhaillaan on myös vireillä kansalaisaloite rahapeliautomaattien poistamisesta kaupoista, kioskeilta, ravintoloista ja huoltoasemilta. Maaliskuussa vireille laitettu aloite on saanut jonkin verran nostetta viime päivien keskustelusta. Allekirjoituksia sillä oli perjantaina aamulla noin 22 000.