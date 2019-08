All Over Press/Georgie Kerr

Manchester City lähtee suurimpana suosikkina alkavaan sarjakauteen.

Liverpoolin ja Norwichin kohtaamisella tänään käynnistyvä Valioliiga on tällä hetkellä kiistatta maailman kovin jalkapallosarja. Konkreettisin todiste tästä nähtiin viime keväänä, kun sekä Mestarien liigan että Eurooppa-liigan finaalissa kohtasivat englantilaiset joukkueet.

Menestyksen taustalla on raha. Valioliigan suurimpien seurojen taustalla vaikuttavat upporikkaat šeikit ja oligarkit ovat vieneet sarjan taloudelliset puitteet valovuosien päähän useimmista eurooppalaisista kilpailijoistaan. Televisiosopimusten myötä puntia on viime vuosina valunut myös Valioliigan alempien kerrosten seuroille. Tämä on nostanut sarjan tasoa entisestään, vaikka kuilu terävimmän kärjen takana on vielä syvä.

Viime kaudella mestaruuden voittanut Manchester City lähtee taas suurimpana suosikkina sarjakauteen. Kuten totesin kevään yhteenvedossa, ylivoiman taustalla ei ole pelkästään Citylle hallinnan tuottava syöttömylly. Myös joukkueen puolustuspelaaminen on ottanut suuren harppauksen eteenpäin.

Pep Guardiola on vahvistanut ryhmäänsä pieteetillä. Perusrunko jatkaa ja leveyttä joukkueeseen tuovat vasen pakki Angelino (PSV) sekä keskikentän pohjalle ikääntyvää Fernandinhoa haastamaan saapunut Rodri (Atletico Madrid). Taivaansininen mestaruusjuna jatkaa kulkuaan seuraavalle asemalle.

Cityn ykköshaastaja on jälleen Liverpool. Merseysidellä ei ole nähty kesän aikana suuria muutoksia kokoonpanossa. Jürgen Klopp löysi palapeliinsä puuttuvat palikat viime kaudella. Nopean vastaiskupelaamisen rinnalle muotoutui toimiva pallonhallinta- ja murtautumisvaihe, jonka myötä aiemmin Poolille hankalat bussipuolustukset saatiin murrettua. Kloppin epäonneksi sarjasta löytyy vielä yksi laadukkaampi joukkue.

ILMOITUS

Kärkikaksikon taustalla paikoista Mestarien liigaan kilvoittelee tuttu nelikko – Tottenham, Arsenal, Chelsea ja Man United. Seuroista Tottenham on samankaltaisessa tilanteessa Liverpoolin kanssa. Mauricio Pochettinolla on ollut käytettävissä kilpailijoitaan vähemmän nallekarkkeja, mutta argentiinalainen on rakentanut kuudessa kaudessa joukkueestaan kelvon paketin. Materiaali on kapea, mutta tähtien ollessa kohdallaan Spurs voi haastaa kärkikaksikon.

Turbulentin lähimenneisyyden omaava Chelsea on haastajista mielenkiintoisimmassa tilanteessa. Seura ei voi hankkia uusia pelaajia Fifan langettaman siirtokiellon takia, joten ruoriin astuvalla seuralegenda Frank Lampardilla riittää pohdittavaa. Chelsean junioriakatemia on kuitenkin tuottanut laadukkaita pelaajia, joista erityisesti Callum Hudson-Odoilta odotetaan jo paljon. Tulevaisuutta on mahdollista rakentaa maltilla, joka on tosin loistanut poissaolollaan Stamford Bridgellä viime vuosina.

Englannin korkeimmilla sarjatasoilla pelaa tällä kaudella kolme suomalaista pelaajaa. Oululaislähtöinen maalivahti Tinja-Riikka Korpela siirtyi naisten Superliigan Evertoniin. Sarjan toinen suomalainen on Chelsean laitahyökkääjä Adelina Engman.

Valioliigassa huomio kiinnittyy tietysti Teemu Pukkiin ja Norwichiin. Pukin ensimmäinen kausi Itä-Angliassa oli satumainen tarina, johon harva olisi uskonut vuosi sitten. Championshipissä syntyi 29 maalia ja keväällä Pukki juhli sarjanousua ”Kanarialintujen” kanssa.

Norwichin pelaaminen perustui nousukaudella pallonhallintaan ja lyhytsyöttöpeliin. Nyt tilaa ja aikaa on vähemmän, mutta joukkueessa on aineksia olla viime kauden Wolvesin kaltainen yllättäjä. Muutoksia tarvitaan puolustuspelaamiseen, joka oli joukkueen akilleenkantapää etäisyyksien levittyä liian suuriksi. Pukin täytyy myös olla entistä tehokkaampi maalipaikkojen harvetessa. Kymmenen maalin kausi riittäisi jo juhlien jatkumiseen.

Ykkösvakiossa palataan talviaikaan ja kupongilla on Englannin sarjojen kohteita. Syksy on aina veikkaajalle haastavaa aikaa, kun joukkueiden voimasuhteista ei ole vielä olemassa selkeää kuvaa.

Viikon varmaksi rustaan kohteen 5 Spursin, joka saa vastaansa sarjanousija Aston Villan. Yllätystä voi hakea kakkoskohteessa, jossa kaavamainen Burnley kohtaa ahnaasti prässäävän Southamptonin.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 10.8. kello 16.58. Kansan Uutisten Viikkolehti suosittaa 64 merkin järjestelmää: X(2), 2, 1, 1, 1, 1, 1(X), 1(X), 2, 1, 1(X), X(2), 2(X).