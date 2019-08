Sami M. Jassar/Save the children

Henkiin jääneet kärsivät edelleen fyysisistä ja psyykkisistä vammoista.

Saudi-Arabian johtama koalitio iski jemeniläiseen koulubussiin vuosi sitten. Iskussa kuoli 40 lasta ja kymmenet haavoittuivat. Iskusta selviytyneet lapset potevat edelleen sekä fyysisiä että henkisiä kipuja.

Khaled, 12, on yksi niistä lapsista, jotka selviytyivät Saadassa 9. elokuuta 2018 tapahtuneesta ilmaiskusta. Hän oli opintoretkellä ystäviensä kanssa, kun bussiin iskettiin vilkkaalla torilla. Khaled kertoo jutelleensa ystävänsä kanssa, kun hyökkäys tapahtui.

– Hän sanoi, että vannon tuon ilmaiskun tähtäävän meihin. En uskonut häntä. Väitin, ettei se osu meihin. Mutta se oli totta, se tähtäsi meihin, Khaled muistelee.

Noin 7,4 miljoonaa taisteluista kärsivillä alueilla elävää jemeniläistä lasta tarvitsee välitöntä apua ja suojelua.

– Joka kerta kun kuulen sotalentokoneet, juoksen pois. Suljen korvani ja menen makuulle. Yöllä näen inhottavia unia. Näen verilöylyn, näen kaiken… sitten nousen ylös ja itken koko yön.

Khaledilla on edelleen kranaatinsirpale päässään. Hän ei voi mennä kouluun, koska on hänen jalkansa ei vieläkään ole kunnossa, koulu on kaukana, eikä perheellä ole autoa.

– Ennen iloitsin ystävieni kanssa, mutta iskusta lähtien en ole pystynyt siihen. Näen ystävieni menevän ulos leikkimään, mutta itse en pysty. Khaled sanoo kärsivänsä myös muistiongelmista.

Myös Ismail, 8, loukkaantui iskussa. Hän kärsi useista haavoista ja hänen jalkansa murtui. Nyt hän voi kävellä, mutta pelkää edelleen mennä ulos leikkimään. Hänen isänsä Saif kertoo vastustaneensa Ismailin lähtemistä retkelle, koska pelkäsi poikansa turvallisuuden puolesta.

Saif kertoo järkyttyneensä onnettomuudesta perinpohjin.

– Joka kerta kun istun poikani kanssa, hän kysyy minulta onnettomuudesta ja haluaa tietää mitä hänelle tapahtui. Hän muistaa ainoastaan pitäneensä jostain kiinni ja olleensa yhtäkkiä maassa. Aina kun Ismail muistaa mitä tapahtui, hän itkee.

Lähes kaikilla lapsilla psyykkisiä ongelmia

Jemenissä väkivaltaisuudet jatkuvat. Yli 7 500 lasta on tapettu tai vammautettu Jemenissä huhtikuun 2013 ja vuoden 2018 lopun välillä. Kuluvan vuoden ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana 416 lasta on haavoittunut ja lähes 200 kuollut.

Väkivalta ja julmuudet ovat jättäneet lapsiin syvät fyysiset ja henkiset arvet. Vuonna 2018 julkaistussa, lähes tuhannen sanaalaisen lapsen haastatteluun perustuvassa tutkimuksessa ilmeni, että 79 prosentilla lapsista oli merkkejä konfliktin aiheuttamista vakavista psykologisista seurauksista.

Noin 7,4 miljoonaa taisteluista kärsivillä alueilla elävää jemeniläistä lasta tarvitsee välitöntä apua ja suojelua. Heistä 4,3 miljoonan tilanne on kriittinen. Moni heistä tarvitsee psykologista ja psykososiaalista tukea.

– Kuluneen vuoden aikana uhrit, henkiin jääneet ja heidän perheensä eivät ole saaneet oikeutta, ja päivittäiset vakavat lasten oikeuksien loukkaukset jatkuvat ympäri maan, toteaa Pelastakaa Lasten Jemenin apulaismaajohtaja Jason Lee.

Leen mukaan kansainvälisen yhteisön tehtävä on saattaa lasten oikeuksia rikkovat vastuuseen teoistaan.

– Jemenissä sotaa käyvät osapuolet jatkavat lasten tappamista ilman pelkoa seuraamuksista.

Henkiin jääneet kamppailevat toipuakseen, mutta mielenterveyttä tukevat ohjelmat ovat alirahoitettuja.

– Tarvitsemme lisää resursseja lasten auttamiseksi Jemenissä, myös asiantuntijoita sinne, missä on tarvetta.

Lasten auttaminen ulkopolitiikan asialistalle

Suomessa Pelastakaa Lapset kerää nimiä vetoomukseen, jolla pyritään nostamaan sodan jaloissa kärsivien lasten ääni kuuluviin. Vetoomuksen, jossa hallitukselta vaaditaan konkreettisia toimia lasten auttamiseksi, ovat allekirjoittaneet jo tuhannet suomalaiset.

– Suomen hallituksen tulee kantaa vastuunsa ja nostaa lasten suojeleminen konflikteissa entistä vahvemmin ulkopolitiikan asialistalle. Suomella on tilaisuus edistää konflikteista kärsivien lasten oikeuksia kesäkuussa käynnistyneen EU:n puheenjohtajakauden myötä, sanoo Pelastakaa Lasten pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta.

Suojelun lisäksi Pelastakaa Lapset ry:n mielestä on panostettava enemmän lasten koulutukseen. Suomen tulee myös tarkistaa käytäntöjään sotatarvikkeiden vientilupien suhteen ja varmistaa turvapaikanhakija- ja pakolaislasten oikeusturvan toteutuminen.

Jemeniläisten haastateltavien nimet muutettu.