Lehtikuva/Aamir Qureshi

YK huolestunut muslimivoittoisen osavaltion demokratian ja ihmisoikeuksien tilasta.

Hallituksen päätös kumota Intian hallinnoiman Kashmirin erityisasemaa koskeva perustuslain 370 pykälä huolestuttaa YK:n ihmisoikeusvaltuutettua OHCRC:a. Ihmisoikeusvaltuutetun tiedottaja Rupert Colville sanoo, että Kashmirissa meneillään olevista tapahtumista on vaikea saada tarkkoja tietoja, mutta jo ennen Intian jyrkentyneitä asenteita ja toimia on raportoitu siitä, miten hallituksen poliittisia vastustajia on pidätetty ja mielenosoituksia tukahdutettu väkivaltaisesti.

Myös tietoverkkoja on aiemminkin rajoitettu,mutta ei nykyisenkaltaisessa laajuudessa. Internet- ja mobiiliyhteyksien lisäksi lankapuhelimet on vaiennettu. Yhteyksiä ulkomaailmaan on vain poliiseilla, joiden käyttöön on annettu satelliittipuhelimet.

Sen jälkeen, kun pääministeri Narendra Modi kumosi 5. elokuuta antamallaan asetuksella Kashmirin erityisaseman, sinne on siirretty kymmeniä tuhansia intialaisia sotilaita. Kaksi osavaltion entistä pääministeriä on määrätty kotiarestiin ja yli 500 poliittista johtajaa ja toimihenkilöä on pidätetty. BBC:n mukaan kashmirilaiset ovat ryhtyneet osoittamaan mieltään Intian armeijaa vastaan muun muassa kivittämällä sotilaita.

Modin johtaman hallituksen poliittisia vastustajia on pidätetty ja mielenosoituksia tukahdutettu väkivaltaisesti.

Ydinasevallat napit vastakkain

Kashmir on hiertänyt Intian ja Pakistanin välejä kymmeniä vuosia. Viime vuonna yli 500 ihmistä kuoli maiden välisissä kahakoissa. Helmikuussa Intian sotilaisiin Pulwamassa kohdistunut itsemurhaisku lisäsi jännitteitä.

Pakistan on reagoinut Kashmirin tilanteeseen karkottamalla Intian hallituksen edustajan Islamabadista ja jättämällä oman, vastanimetyn edustajansa lähettämättä Delhiin. Hindunationalisteja edustavaa pääministeri Modia on syytetty tarkoituksellisesta pyrkimyksestä muuttaa muslimienemmistöisen Kashmirin poliittisia voimasuhteita.

Pakistanin pääministeri Imran Khan on vedonnut YK:n turvallisuusneuvostoon, jotta se puuttuisi Intian Kashmir-päätökseen ja varoittanut sen voivan johtaa laajempaan konfliktiin maiden välillä. Kahden ydinasevallan konflikti voisi johtaa laajamittaiseen katastrofiin.