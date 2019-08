Lehtikuva/Laurene Becquart

Kuluvana kesänä media on raportoinut laajasti intialaisen Tamil Nadun osavaltion pääkaupungin Chennain vesikriisistä. Nopea talouskasvu ja kaupungin jatkuva laajeneminen ovat johtaneet siihen, että käytössä olevat vesivarat ovat huvenneet ja hallituksen on täytynyt toimittaa kaupunkiin ja kaupunkilaisille vettä monilla, usein kalliiksi käyvillä tavoilla. Merivedestä on poistettu suolaa, vettä on tuotu Chennaihin junalla satojen kilometrien päästä ja kotitalouksien vesihanojen kuivuttua vettä on jaettu armeijan säiliöajoneuvoista.

Kymmenen miljoonan asukkaan intialaiskaupungin vesipula on maailmanlaajuinen uutinen siksi, että Chennai on yksi maailman nopeimmin kasvavista talouksista. Myös kaupunki itse on kasvanut räjähdysmäisesti, sen väkimäärä on kolminkertaistunut muutamassa vuosikymmenessä.

Nopea kasvu näkyy kaikkialla Chennaissa ja luksusalueilla mainostetaan veden sisältyvän asunnon hintaan. Vettä myös riittää vauraisiin kaupunginosiin, jossa sijaitsevat kalliit hotellit uima-altaineen ja ostoskeskukset suihkulähteineen. Vesi niihin hankintaan yksityisiltä markkinoilta. Chennain kaupungin vesi- ja viemärilaitos toimittaa päivässä noin 500 miljoonaa litraa vettä, alle puolet todellisesta tarpeesta. Sekin joutuu tuomaan vettä junalla satojen kilometrien päästä, sillä kaupungin vesivarastot ovat muuttuneet mutajärviksi.

Chennaissa sadetta saatiin vain 45 prosenttia keskimääräisestä vuoden sademäärästä.

Chennaissa suurin osa sateista, noin 80 prosenttia, saadaan loka-marraskuussa rankkoina monsuunisateina. Nopeasti kasvavan kaupungin päättäjät ovat myöntäneet rakennuslupia alueille, joissa rakennusten alle on jäänyt lähteitä ja kanaaleja. Seurauksena sadevesien imeytyminen ja suodattuminen pohjavesiin on häiriintynyt.

Intian vesikriisi ei rajoitu Chennaihin. Suurimmassa osassa maata kärsitään kuivuudesta ja vettä on satanut tammikuun alun jälkeen 16 prosenttia vähemmän kuin yleensä. Chennaissa sadetta saatiin vain 45 prosenttia keskimääräisestä.

Jo nyt arvioidaan, että 330 miljoonaa intialaista kärsii vesipulasta ja etenkin suurissa kaupungeissa veden loppuminen on todellinen uhka. Peräti 21 intialaisen suurkaupungin pohjavesivarojen arvioidaan ehtyvän jo ensi vuonna.

Vesikriisi ei rajoitu Intiaan, maailmanlaajuisesti 880 miljoonan ihmisen vesihuollossa on ongelmia jo nyt. Yhdysvaltojen kehitysyhteistyövirasto USAID arvioi, että joka kolmas maailman asukkaista kärsii vesikriisistä jo vuonna 2025.