Lehtikuva/Onni Ojala

Kansanedustaja Eva Biaudet haluaa avointa kansalaiskeskustelua Suomen suhtautumisesta YK:n ydinasekieltosopimukseen.

Ydinasekieltosopimus saadaan voimaan, kun 50 valtiota on ratifioinut sen. Tähän mennessä reilu 20 valtiota on kansallisesti hyväksynyt sopimukseen liittymisen. Suomi ei ole liittynyt sopimukseen. Asiasta linjattiin pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana.

Kansanedustaja Eva Biaudet (rkp.) korostaa sopimuksen olevan tärkeä virstanpylväs. Ydinaseita rajoittavat sopimusjärjestelmät ovat suurissa ongelmissa. Lyhyen ja keskipitkän kantaman ydinaseita rajoittaneen INF-sopimuksen todettiin rauenneen sen jälkeen, kun sekä Yhdysvallat että Venäjä irtisanoivat sopimuksen alkuvuodesta.

– Olisi aika käydä avointa kansalaiskeskustelua siitä, halutaanko Suomen allekirjoittavan ydinasekieltosopimuksen. Koska Suomi ei ole ydinasevaltio, sopimuksen hyväksyminen ei tunnu dramaattiselta, totesi Biaudet puhuessaan Helsingissä Hiroshiman ja Nagasakin uhreja muistaneessa tilaisuudessa tiistaina.

Biaudetin mukaan ydinkieltosopimuksesta ja muusta aseriisunnasta tulisi keskustella myös Suomen ja EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikasta päätettäessä.

– Aseriisunnan tulevaisuus on poliittinen kysymys, sitä ei tule jättää pelkästään virkakoneistojen vastuulle.

Ydinaseiden ensikäyttöä väläytellään

Biaudet muistuttaa, että pienimmätkin Yhdysvaltojen nykyisistä ydinaseista ovat yli kuusi kertaa voimakkaampia kuin Hiroshiman ja Nagasakin tuhoaseet. Hän pitää huolestuttavana, että puheet ydinaseiden käytöstä ovat koventuneet.

– Usein on sanottu ettei ydinasejärjestelmän kehittämistä ole jatkettu käytettäväksi, vaan pelotteeksi. Maailmanpolitiikka näyttää aivan toisenlaiset kasvonsa. Tuntuu siltä kuin ydinaseen käyttömahdollisuudesta, päinvastoin kuin aikoihin, taas halutaan muistuttaa.

– Presidentti Donald Trump on sanonut, että miksi niitä ydinaseita on, jos niitä ei voi käyttää. Venäjäkin on muistuttanut siitä, että he ovat valmiita uhkaamaan ydinaseilla, jos he kokevat strategiset intressinsä uhatuksi. Yhdysvallat ja Israel ova ajautuneet Iranin kanssa vaaralliseen konfliktiin ja uhkailun kierteeseen. Pohjois-Korea uhittelee toistuvasti ydinasekokeillaan ja näytöksillään, listaa Biaudet uhkia.

Biaudet kuuluttaa kansalaisvoimaa kansainväliselle ydinaseuhittelulle.

– Nyt tarvitsisimme kansalaisvoimaa vaatimaan uutta aseidenriisunnan aikaa.