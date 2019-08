Riikkamari Muhonen

Oppositioon kohdistuva vaino kokosi yhteen mielenosoituksia presidentti Aleksandar Vučićia vastaan.

Mielenosoitukset Serbian presidentin Aleksandar Vučićin autoritaarista politiikkaa, korruptiota ja median kontrollointia vastaan ovat jo pitkään koonneet kymmeniä tuhansia ihmisiä rauhanomaisiin marsseihin Belgradin ydinkeskustaan ja muihin Serbian kaupunkeihin. Mielenosoitukset saivat alkunsa oppositiopoliitikko Borko Stefanovićiin kohdistuneesta pahoinpitelystä marraskuussa.

Halki kevään ja kesän jatkuneiden viikoittaisten protestien järjestäjien kirjo ulottuu marxilaisista äärinationalisteihin. Vučićin vastaisen rintaman ongelmana on ollut selkeiden tavoitteiden asettaminen ja poliittisten vaihtoehtojen tarjoaminen.

Kesällä mielenosoittajien määrä onkin pudonnut huomattavasti kevään luvuista, koska ihmisten usko hajanaisen opposition muutosvoimaan horjuu.

”Orbanilainen” vastamielenosoitus

Myös hallitus on pyrkinyt näyttämään kannatustaan kokoamalla omia kannattajiaan yhteen. Virallinen vastamielenosoitus 19. huhtikuuta kokosi jopa 150 000 hallitusmielistä marssijaa Belgradiin. Osallistujia kuljetettiin paikalle sadoilla busseilla eri puolilta Serbiaa ja puhujalavalle marssitettiin vuorotellen ministereitä kehumaan hallituksen toimia.

Ainoa ulkomaalainen puhuja oli Unkarin ulkoministeri Peter Szijjártó, joka edustaa valtaa pitävää Fidesz-puoluetta. Tätä ei voi pitää yllättävänä, sillä monet nuoret belgradilaiset kuvailevat Vučićin otteita hänen seitsemän vuotta jatkuneella presidenttikaudellaan varsin ”orbanilaisiksi”.

Tämä mielenosoitus oli Serbian medioiden pääuutinen sekä televisiossa että lehdistössä, kun taas opposition mielenosoitukset ovat saaneet hyvin vähän näkyvyyttä valtiollisessa mediassa.

– He lähettävät kuvausryhmänsä paikalle pari tuntia ennen mielenosoituksen alkua todistaakseen, ettei niihin osallistu juuri kukaan, Belgradissa asuva nuori kotiäiti Milena toteaa siitä, miten valtiollinen televisio uutisoi opposition mielenosoituksia.

Hämärä rakennusprojekti

Eräs näkyvä esimerkki Serbian politiikan korruptoituneesta luonteesta on myös mielenosoittajien kritiikin kohteena oleva Belgrade Waterfront -rakennusprojekti. Vuonna 2014 alkunsa saanut 3,5 miljardin dollarin projekti pyrkii uudistamaan Sava-joen ranta-alueen aivan Belgradin ydinkeskustassa rakentamalla ostoskeskuksen, hotelleja ja luksusluokan asuntoja.

Projektia johtaa Serbian hallitus ja osittainen rahoitus rakennuksille tulee pääkonttoriaan Abu Dhabissa pitävältä sijoitusyhtiöltä. Kuitenkin pääosa kuluista rahoitetaan verotuloilla.

Lehtikuva/Ludovic Marin

Projekti on aiheuttanut runsaasti vastustusta paikallisten asukkaiden keskuudessa, koska suurin osa päätöksistä on tehty ilman julkista keskustelua. Samalla on herännyt kysymys siitä, keitä varten Serbian pääkaupungin keskustaan rakennetaan keskimäärin 400 000 dollaria maksavia luksusasuntoja, kun serbialaisten keskipalkka on edelleen noin 400 dollaria kuukaudessa. Belgradilaiset ovatkin syyttäneet projektia rahanpesusta ja korruptiosta.

– On käsittämätöntä, että tällainen projekti toteutetaan osittain valtion rahoilla. Serbialla on muitakin ongelmia, joihin rahaa voisi käyttää. Lisäksi alueella aiemmin asuneet ihmiset häädettiin asunnoistaan ilman minkäänlaista ennakkovaroitusta, minkä jälkeen talot purettiin kysymättä asukkaiden mielipidettä, kertoo Milena.

Muutosta odotetaan

Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun serbialaiset osoittavat mieltään presidenttiä vastaan. Vučićin uudelleenvalinnan jälkeen vuonna 2017 mielenosoitukset ”diktatuuria vastaan” jatkuivat useita kuukausia, mutta kuihtuivat lopulta. Sama kohtalo tuntuu odottavan jo yli puoli vuotta jatkuneita nykyisiä protesteja.

Serbialla riittää ongelmia paikallisten poliitikkojen ratkottavaksi. Maa kärsii väestön ikääntymisestä, aivovuodosta, köyhyydestä, korruptiosta ja paikallaan polkevasta taloudesta.

Monien asiantuntijoiden mukaan kehitys vaatisikin täydellistä vanhojen rakenteiden purkamista ja poliittisen kulttuurin muutosta. Myös Euroopan parlamentti on kannustanut raportissaan Serbian hallintoa kiinnittämään huomiota sananvapauden tilaan.