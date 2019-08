Lehtikuva/Roni Rekomaa

Antti Rinne (sd.) vahvistaa Ylen kesähaastattelussa selkeästi, että aktiivimallin leikkuri jää historiaan ensi vuoden alusta.

Edellisen hallituksen säätämä aktiivimalli on hiertänyt niin työttömiä kuin ay-liikettäkin. SDP ja vasemmistoliitto lupasivat poistaa aktiivimallin, mikäli puolueet ovat hallituksessa.

Hallituksen nimittämisen jälkeen keskustelu on vellonut ja aiheuttanut epätietoisuutta ja hämmennystä. Aktiivimallin poistamista on epäilty.

– En usko, että sillä on syntynyt yhtään uutta työpaikkaa. Se on ollut toimeentulon leikkuri, joka on siirtänyt ihmisiä entistä enemmän toimeentulotuen piiriin. Tämä tullaan korjaamaan, sanoo pääministeri Antti Rinne.

Aktiivimallin työllisyysvaikutuksia arvioiva loppuraportti julkaistaan lokakuussa. Keskusta on halunnut sitoa aktiivimallin muutoksen työllisyysvaikutuksiin. Keskusta oli valmistelmassa Sipilän hallituksessa aktiivimallia.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) on todennut, että aktiivimallin muutos valmistellaan syksyn kuluessa. Hän on arvioinut aikaisemmin julkisuudessa, että leikkuri jää historiaan ensi vuoden alussa.

– Aktiivimallin erittäin epäoikeudenmukainen leikkuri puretaan mahdollisimman pian. Ei työttömyysturvan leikkaaminen työttömältä tuo yhtään uutta työpaikkaa Suomeen, Pekonen kirjoittaa tänään Facebook-viestissään.

Rinne haluaa säilyttää työttömien määräaikaishaastattelut. Rinteen mukaan leikkurin purku on pitkittynyt lakiteknisistä syistä. Pelkkä päivärahan leikkauksen poisto aktiivimallista ei onnistu. Muutokset halutaan myös hoitaa yhdellä lakiesityksellä. Rinne vakuuttaa, että aktiivimallin leikkurista päästään eroon.