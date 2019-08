All Over Press/Pekka Sipola

Valkeakoskelaiset dominoivat Ykköstä, mutta riittääkö taso Veikkausliigaan?

Viime viikonloppuna Valkeakoskella vietettiin varsinaista kulttuurin ja urheilun juhlaa. Työväen musiikkitapahtuma veti väkeä helteestä huolimatta, ja jo perinteeksi muodostunutta Musari-lauantain jalkapallo-ottelua seurasi Tehtaan kentällä melkein 1 800 silmäparia. Koskilaisten riemuksi kotijoukkue FC Haka hoiti pisteet kotiin EIFiltä jatkaen samalla uskomattomalta tuntuvaa putkeaan: joukkue ei ole hävinnyt tällä kaudella Ykkösessä ottelun ottelua ja on marssimassa vaivatta kohti Veikkausliigaa.

Perinteikäs, jo vuonna 1934 perustettu Haka on yksi Suomen menestyneimmistä jalkapalloseuroista. Mestaruuksia ja cup-voittoja löytyy palkintokaapista monelta vuosikymmeneltä: viimeisen voittonsa Veikkausliigassa joukkue saavutti kauden 2004 päätteeksi. 2000-luvun alussa Haka pelasi säännöllisesti myös europelejä: kun Mestarien Liigan karsinnoissa vastaan asettui Sami Hyypiän tähdittämä Liverpool, ahtautui Olympiastadionin lehtereille peräti yli 33 000 katsojaa.

Muutama vuosi viimeisten mestaruusjuhlien jälkeen alkoivat vaikeudet, sekä taloudelliset että pelilliset. Ensin aiemmin joukkuetta avokätisesti tukenut UPM leikkasi sponsorirahojaan, mitä korvaamaan ilmestyi yökerhomoguli Seppo ”Sedu” Koskinen rahoineen. Koskisen projekti luoda Suomeen ylivertainen joukkue karahti kiville, ja seuralle jäivät satojentuhansien velat. Tiukka budjetti johti muun muassa pelaajien palkkojen leikkaamiseen, maksuhäiriöihin ja edesauttoi lopulta liigasta putoamista vuonna 2012. Seuran talouden tasapainottaminen on kestänyt kauan, mutta nyt Valkeakoskella kyetään jo huokaisemaan helpotuksesta – viimeiset pari vuotta on tehty nollatulosta.

Hakan tilanne on ollut pitkään niin epävakaa, että ennen kuluvaa kautta sitä ei osannut ennakoida Ykkösen kärkikahinoihin juuri kukaan. Onkin selvää, että tänä vuonna mustavalkopaidat ovat onnistuneet kentällä yli odotusten, mistä voi suurelta osin kiittää päävalmentaja Teemu Tainiota. Peliurallaan ”Tornion terrierinä” tunnettu Tainio on valmentajana vähintään yhtä kunnianhimoinen kuin pelaajana, ja tulokset näkyvät. Mies on ilmoittanut tavoittelevansa tulevaisuudessa valmentajanpestiä ulkomailta mutta sitoutuneensa Hakan liiganousuun, ja epäilemättä Tainio löytyykin penkin päästä myös ensi kaudella.

Toki myös moni pelaaja on tällä kaudella petrannut tasoaan huomattavasti, puhutuimpana esimerkkinä Ykkösen maalipörssiä johtava Salomo Ojala. Joukkueen ykköshyökkääjäksi noussut 22-vuotias on kliininen viimeistelijä, jolle Tainion energinen pelitapa sopii loistavasti. Aamulehden viikonloppuisessa haastattelussa Ojala totesi, ettei iso maalimäärä ole tullut hänelle yllätyksenä – nuorukainen on tiennyt, että saadessaan vastuuta ja pelitavan istuessa verkot heiluvat kyllä, välillä viimelauantaiseen tapaan jopa neljästi.

Tätä kirjoitettaessa Hakan ero sarjataulukossa seuraavaan eli TPS:aan on peräti kymmenen pistettä. Koskilaiset dominoivat Ykköstä, mutta riittääkö taso Veikkausliigaan? Kassassa ei edelleenkään ole ylimääräistä, joten kovin massiivisiin pelaajahankintoihin ei varaa ole. Monien toiveissa tuntuvatkin olevan jatkosopimukset mahdollisimman monelle tämän kauden avainpelaajalle, jotta selkeä pelitapa ja tekemisen meininki saataisiin säilytettyä myös sarjaporrasta ylempänä. Se lienee ainakin varmaa, että hötkyilyyn ei konttorilla ryhdytä – riskinotosta kun on ihan tarpeeksi kokemusta ennestäänkin.

Valioliiga käynnistyy ensi viikolla ja palannee silloin vakiolapulle. Tällä viikolla rastitaan vielä suomikohteita Veikkausliigasta, miesten Ykkösestä ja Kakkosesta. Ylläolevaan vedoten sarjan varmin kotivoitto löytyy kohteesta kaksi, jossa Haka saa Tehtaan kentällä vastaansa AC Kajaanin. Kauden todella kehnosti aloittanut Kajaani on virkistynyt viime aikoina kovasti ja tekee nousua sarjataulukossa. Tällä kertaa vastus on kuitenkin liian kova, enkä usko Hakan kärsivän sarjan ensimmäistä tappiotaan vieläkään. Ykkönen.

Vakioveikkauksen peliaika loppuu lauantaina 3.8. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2(x), 1, 2, 2, 1, 2(1), 2(x), 1(x), 1(x), 1(2), 1, 2, 1.