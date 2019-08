Vielä muutama vuosi sitten ei ollut varaa suojella luontoa. Enää ei ole varaa olla suojelematta luontoa

Nuorten oikeustaju alkaa olla koetuksella. Mitä kerromme heille, valkoisia valheitako? Että meillä ei ollut aikaa, että aika meni tavararakkauden ylläpitoon. Tiedostusvälineet pitävät kyllä ajan tasalla siitä, miten luonto on suuttunut, ”tullut hulluksi”. Emme ymmärtäneet ettei luontoa voi käskeä.

Toivoa on vielä. Vaikka ilmastonmuutosta ei voi enää pysäyttää, sitä voi hillitä. On sopeuduttava uudenlaiseen ilmastoon yhteiskunnassa. On laskun aika, saastuttajan laskun aika.

Seppo Koskima

Tampere