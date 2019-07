Lehtikuva/Marcel Kusch

Joukko entisiä presidenttejä, valtiomiehiä, johtajia ja aktivisteja kehottaa Trumpia ja Putinia katsomaan omien lyhytnäköisten intressiensä sijaan koko ihmiskunnan etuja.

Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välinen INF-sopimus astui voimaan 1. kesäkuuta 1988. Yli kolmekymmentä vuotta myöhemmin Venäjän ja Yhdysvaltojen presidentit ilmoittivat sanoutuvansa irti keskipitkänmatkan ohjukset Euroopassa kieltävästä sopimuksesta.

The Elders -ryhmän mukaan sopimuksen raukeaminen lisää riskiä ydinaseisiin liittyvien jännitteiden kasvamisesta ja globaalien turvallisuusrakenteiden hajoamisesta. Sopimusosapuolet ovat syytelleet toisiaan kovin sanoin, mutta vastuu asevalvontasopimuksista ja aseistariisunnasta kuuluu The Eldersien mukaan edelleen molemmille.

”INF-sopimus auttoi kylmän sodan lopettamisessa ja Euroopan rauhan ja turvallisuuden säilyttämisessä”, ryhmään kuuluva Norjan entinen pääministeri Gro Harlem Brundtland toteaa. Hän jatkaa pelkäävänsä, että arvokas perintö hukataan osapuolten sotaisuuden ja hybriksen vuoksi.

”Ydinaseiden leviämistä estävä turvallisuusarkkitehtuuri voi romahtaa laiminlyöntien, virheellisten laskelmien ja perusteettomien uhka-analyysien vuoksi.”

”Venäjän ja Yhdysvaltojen johtajien täytyy keskittää strategiansa ydinaseiden riisumiseen, ei eskalaatioon.”

Gro Harlem Brundtlandin mukaan molempien maiden johtajat ovat puhuneet kauniita sanoja aiheeseen liittyen, mutta heidän olisi muutettava puheensa myös konkreettisiksi teoiksi.

The Eldersien mukaan INF-sopimuksen todennäköinen päättyminen on vain yksi tulevaan asevarustelun kontrolliin liittyvistä epävarmuustekijöistä. Niitä ovat myös START-sopimuksen voimassaolon jatkumisen epävarmuus, tiedot siitä, että Yhdysvallat kenties jättää allekirjoittamatta kattavan ydinkoekieltosopimuksen ja ylipäätään asevalvontaan liittyvän dialogin puuttuminen Venäjän ja Yhdysvaltojen väliltä.

Ydinsotaa ei edelleenkään voi voittaa

Korean niemimaan, Intian ja Pakistanin rajan sekä Persianlahden geopoliittiset jännitteet kuitenkin edellyttäisivät ydinasevaltioilta vakavaa keskustelua ja luotettavien keskustelukanavien palauttamista.

”Riski siitä, että koko ydinaseiden leviämistä estävä turvallisuusarkkitehtuuri, joka rakennettiin suurvaltojen vuosikymmeniä kestäneen vastakkainasettelun aikana, voi romahtaa laiminlyöntien, virheellisten laskelmien ja perusteettomien uhka-analyysien vuoksi”, varoittaa The Eldersien varapuheenjohtaja, YK:n pääsihteeri entinen Ban Ki-moon.

Hän myös kehottaa Yhdysvaltoja ja Venäjää laajentamaan uutta START-sopimusta niin pian kuin suinkin.

Muiden valtionjohtajien tulisi The Eldersien mielestä suhtautua hillitysti Yhdysvaltojen aikeeseen vetäytyä INF-sopimuksesta 2. elokuuta 2019. Heidän tulisi siis pidättäytyä toimista, jotka voisivat lisätä jännitteitä Euroopassa. Olennaista olisi kehittää luovia ratkaisuja, joiden avulla INF-sopimuksen tuoma hyöty voitaisiin säilyttää.

Niin ikään The Elderseihin kuuluva Meksikon entinen presidentti Ernesto Zedillo muistuttaa, että maailmalla ei ole varaa palata kylmän sodan aikaiseen ydinuhkaan. Maailmanrauhan säilyttämisessä ja aseriisunnassa olennaisia ovat monenkeskiset sopimukset ja sen muistaminen, että ydinsotaa ei voi voittaa.

Global Elders tai pelkästään The Elders on Nelson Mandelan Johannesburgissa syntymäpäivänään 18. heinäkuuta 2007 julkistama neuvosto, jonka pyrkimyksenä on ratkoa maailman ongelmia tarjoamalla asiantuntemusta ja ohjausta. Neuvoston muodostaa ryhmä entisiä presidenttejä, valtiomiehiä, johtajia ja aktivisteja. Entinen presidentti Martti Ahtisaari kuuluu The Eldersien emertiuksiin.