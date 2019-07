Wikimedia Commons/ Harvinder Chandigarh

Intian Punjabissa aseenkantoluvan saaminen on yleensä hidasta ja hankalaa, mutta ”aseita taimilla” -kampanjaan osallistuminen voi keventää byrokratiaa.

Puuntaimien istuttaminen aseenkantoluvan vastineeksi on Punjabin osavaltion Ferozepurin aluekomissaari Chader Gaindin idea The New Indian Express kertoo.

”Jokaisen aselupaa hakevan on istutettava kymmenen puuntaimea, otettava selfie itsestään niiden kanssa ja toimitettava se hakemuksen mukana viranomaisille. Kuukauden kuluttua on toimitettava vielä toinen selfie”, Gaind selostaa määräystään, jonka hän sanoo olevan pieni askel kohti osavaltion viherryttämistä.

Kuukausi istuttamisen jälkeen lähetettävän kuvan tarkoitus on taata, että puuntaimia myös hoidetaan hyvin.

”Punjabilaiset ovat hulluina aseisiin, autoihin ja älypuhelimiin, joten olkoot sitten hulluina myös metsän istuttamiseen”, Gaind toteaa. Puita kaadetaan teiden rakentamisen ja leventämisen tieltä, joten uudet taimet tulevat tarpeeseen.

Pelkkä puiden istuttaminen ei takaa aseluvan saantia, mutta se otetaan huomioon lupaa harkittaessa.

Gaind antoi määräyksensä kesäkuun viidentenä eli maailman ympäristöpäivänä. Hänen mukaansa kuvallisia hakemuksia on tullut toistaiseksi noin sata, mutta tieto uudesta määräyksestä on vasta leviämässä kansan keskuuteen.

Toistaiseksi aseenkantolupia Punjabissa on Intian hallituksen tilastojen mukaan noin 360 000.